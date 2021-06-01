Строительство дороги по проезду Северному Власихинскому в Барнауле завершат к 1 сентября

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Дорожники ведут подготовительные работы по укладке асфальта на дороге по проезду Северному Власихинскому в Барнауле. ООО "Алтайдорстрой" планирует закончить строительство к 1 сентября 2021 года.

Как сообщает пресс-центр мэрии, рабочие выполнили земляные работы, отсыпали слой песка и приступают к этапу конструкции дорожной одежды. Как отметил главный инженер подрядчика Константин Моисеев, дорожники уже построили ливневую канализацию и обустроили необходимые коммуникации: водопровод, газопровод, сети связи.

Также с обеих сторон дороги обустроят новые тротуары, парковки, установят остановки, организуют уличное освещение, а также благоустроят территорию – высадят деревья и кустарники.

Всего на постройку новой дороги протяжённостью 1,6 км и шириной 7,5 метра направили 249,5 млн рублей. Проезд от улицы Попова до проспекта Энергетиков обустраивают в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Также в рамках индивидуальной программы развития Алтайского края ведётся постройка участка дороги проезда Северного Власихинского – от проспекта Энергетиков до Павловского тракта. До конца года дорожники планируют уложить асфальт и благоустроить территорию.