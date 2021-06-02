Сергей Шнуров признался, что никогда не смотрел Евровидение

Российский музыкант Сергей Шнуров никогда не смотрел Евровидение, а потому оценить выступление Манижи он не может. Об этом фронтмен группы "Ленинград" рассказал в беседе с РИА Новости.

"Я не смотрел выступление Манижи на Евровидении. Я Евровидение не смотрел вообще никогда", – сказал Шнуров, отметив, что ему просто жалко тратить на это время.

Рок-музыкант не хотел бы представлять Россию на музыкальном конкурсе, поскольку, по его словам, нашу страну он и без Евровидения "представляет совершенно прекрасно".

Напомним, Евровидение-2021 проходило с 18 по 22 мая в Роттердаме. Первое место заняла рок-группа Måneskin, второе – артистка из Франции Барбара Прави, а третье место досталось исполнителю из Швейцарии Джонсу Тирсу. Россия, от которой выступала Манижа, оказалась на девятой строчке.