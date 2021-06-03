Советник президента Путина назвал "лекарство" от роста цен в России

Советник президента России Владимира Путина по вопросам экономики Максим Орешкин назвал высокую конкуренцию на рынках лекарством от роста цен в России. Такое мнение он высказал на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Орешкина, также сдерживать рост цен поможет выстраивание долгосрочного регулирования, а точечное сдерживание цен, по его мнению, является "краткосрочным хайпом".

Его выступление поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая тоже считает нужным уход от административных мер по регулированию цен. "Вместо этого необходимы адресные меры поддержки населения", – уверена она.

При этом глава Минфина Антон Силуанов вступил с ней в спор и заявил, что административного регулирования цен в России нет.

"Вы видели это административное регулирование? Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене?" – задал вопрос он.

Силуанов подчеркнул, что государство действует при помощи рыночных механизмов. Орешкин же в ответ перечислил тренды постпандемической экономики: увеличение роли политики правительств и бюджетов по сравнению с кризисом 2008 года, рост расходов на социальную сферу и инфраструктуру, поднятие налогов для богатых, резкое увеличение роли экосистем в глобальной экономике.