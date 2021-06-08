МЧС оштрафовало главу Бурятии за разведение костра во время противопожарного режима

Глава Бурятии Алексей Цыденов получил от МЧС штраф за разведение костра во время майских праздников. Об этом он написал в своём Instagram.

"Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Всё правильно!" – написал Цыденов.

Согласно постановлению, которым он дополнил свой пост, его оштрафовали на три тысячи рублей за то, что развел костёр и готовил на нём мясо, хотя с 19 апреля в республике действует особый противопожарный режим.

Сам Цыденов отметил, что в Бурятии становится всё теплее и угроза пожаров растёт.