МЧС оштрафовало главу Бурятии за разведение костра во время противопожарного режима

Глава Бурятии Алексей Цыденов получил от МЧС штраф за разведение костра во время майских праздников. Об этом он написал в своём Instagram.
"Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Всё правильно!" – написал Цыденов.
Согласно постановлению, которым он дополнил свой пост, его оштрафовали на три тысячи рублей за то, что развел костёр и готовил на нём мясо, хотя с 19 апреля в республике действует особый противопожарный режим.
Сам Цыденов отметил, что в Бурятии становится всё теплее и угроза пожаров растёт.
Комментарии
Проверьте садоводство Моторостроитель-2, Первомайского района. В пятницу или субботу вечером на 2/3 участков мангалы и костры. И чихать они хотели на все запреты. Чаще запускайте туда дронов и выписывайте штрафы.
Закон для всех одинаков.
8.06.2021 17:09
гость
А вы питаетесь килькой в консервах и жадно им завидуете?
Пусть гость и не питается килькой, но НЕЛЬЗЯ - значит НЕЛЬЗЯ.
А меня вымораживает, когда во дворе многоэтажки разводят мангалы и жарят шашлыки, это вообще ужассссс
8.06.2021 17:17
гость
Вы сам закон, то читали? В специально отведенных местах можно и мангалы и костры. А не так, как вам захотелось.