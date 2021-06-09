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Быстро и стабильно. МТС увеличил скорость интернет-соединения в Белокурихе

, ИА "Амител"
Оператор сотовой связи увеличил скорость загрузки данных

МТС подготовил сеть к наплыву туристов и увеличил ёмкость сети LTE на курорте Белокуриха на 30%. Это позволило сделать цифровые сервисы ещё доступнее в одном из самых популярных мест летнего отдыха сибиряков.

С наступлением сезона отпусков количество отдыхающих традиционно увеличивается, и объёмы мобильного трафика резко возрастают. Чтобы гости курорта могли пользоваться мобильным интернетом на комфортной скорости даже при пиковых нагрузках, были проведены работы по модернизации базовых станций до стандарта LTE, которые расположены внутри курортной зоны.

"Белокуриха – один из самых популярных курортов края, ежегодно сюда приезжают порядка 150 тысяч человек. Причём если раньше это были в основном туристы из соседних сибирских регионов, то начиная с прошлого года мы видим значительный рост гостей с Урала и центральных регионов России. Летний туристический сезон начался, курорт ожидает рекордное количество гостей, и мы готовы предоставить качественные цифровые сервисы всем желающим", − отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Масштабная модернизация сети LTE была начато в 2020 году: тогда в туристической зоне Белокуриха и Белокуриха-2 МТС "ускорил" мобильный интернет в 1,5 раза.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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