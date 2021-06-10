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"Цены взлетели ракетой". Спрос на дачи в Барнауле падает, а их стоимость всё равно растёт

, ИА "Амител"
Ухоженный дачный участок с неплохим домиком продают в Барнауле от 250 тыс. рублей
Огород / Фото: amic.ru

Огород / Фото: amic.ru

Стоимость дачных участков в Барнауле и пригороде выросла в среднем на 20% за последний год. Председатели садоводств говорят, что пандемия спровоцировала ажиотажный спрос на загородное жильё, и барнаульцы в 2020-м истерично приобретали даже заброшенные участки. В этом году интерес утих, но цены всё равно продолжают расти. Сколько в среднем сейчас стоят дачи в Барнауле и почему этот рынок теряет потенциальных покупателей – в материале amic.ru.

Продать нельзя отдать

Ещё несколько лет назад в садоводстве "Сельский строитель" (20-й километр Змеиногорского тракта) из 600 участков около 50 были заброшены. Так как их не приватизировали (то есть не оформили в собственность), а бывшие пользователи не платили членские взносы, то участки отошли на баланс садоводства.

Долгое время СНТ безуспешно искало для них новых владельцев, которые могли бесплатно (!) забрать земли. Помогла пандемия: сейчас из 50-ти участков осталось лишь два. И садоводство уже не передаёт их бесплатно, а продаёт. При этом в целом дачи в садоводстве выросли в цене на 20-25%, говорит председатель СНТ Галина Каримова.

"В прошлом году дачу с неплохим домиком продавали за 450 тыс. рублей, теперь её и за 600 тыс. заберут. А вот "голые" участки продаются от 80 тыс. рублей. Такая цена была и в прошлом году. Чаще всего приобретают молодые семьи, им нужен участок не более четырёх соток, домик, банька. Они сеют газоны, разводят цветники, огороды им не так интересны", – отмечает она.

Чуть дешевле сейчас продают дачи в садоводстве "Мелиоратор" (21-й километр Змеиногорского тракта). По словам председателя товарищества Ивана Палия, ухоженный участок с домиком можно купить от 250-300 тыс. рублей, полузаброшенные дачи с минимум построек стоят от 120-150 тыс. рублей, а вот "забытые" и "голые" участки продают от 50 тыс. рублей. 

При этом в обоих садоводствах корреспонденту amic.ru сообщили, что ажиотажного интереса к дачам, который был в 2020-м, уже нет.

"В прошлом году был очень большой интерес, в этом году уже не так. Наверное, основная масса жителей, которые планировали покупку, приобрели. Был спрос в конце апреля – начале мая, сейчас уже тихо", – говорит Галина Каримова.

Место отдыха 

"Тихо" сейчас и в СНТ "Сибирский садовод" (пересечение Южного такта и шоссе Ленточный бор). По словам председателя Александра Стрелкова, в сравнении с прошлым годом продаж намного меньше. В основном приобретают участки барнаульцы в возрасте 35-40 лет. Они строят домики, бани, беседки. Дача для таких людей – место, "куда можно податься", – отмечает председатель.

"В прошлом году цена существенно подросла, держится, а на некоторые варианты и ещё растёт. Кто-то и за 200 тыс. рублей продаёт, кто-то за 300 тыс., кто-то за 500 тыс. рублей – всё зависит от состояния участка и построек. Но в среднем участок с домиком и баней продаётся в районе 500-600 тыс. рублей в зависимости от состояния", – говорит Стрелков.

В "Сибирском садоводе" есть несколько заброшенных участков. В товариществе и рады бы устроить "распродажу", но не могут: эти земли приватизированы и оформлены в собственность. По закону такие участки можно забрать на баланс СНТ через суд, но это достаточно сложно, говорит Александр Стрелков.  

"У нас есть некоторые участки, собственников которых мы не можем найти: кто-то переехал, умер, где наследники – неизвестно. Как можно продать такие участки, если они оформлены в собственность? А вдруг владелец заявится через несколько лет. Можно признать его бесхозным через суд и выставить на аукцион", – объясняет председатель.

По закону, если СНТ не может найти владельца, то муниципальные власти имеют право зарегистрировать эту землю как бесхозяйную (на основании статьи 225 ГК РФ). Также СНТ имеет право сразу обратиться в суд. Если он примёт решение изъять неиспользуемую землю, в течение шести месяцев на участке будут проведены кадастровые работы. Затем органы исполнительной власти объявят о проведении публичных торгов. Приобрести землю может любой желающий, в том числе соседи, которые хотят увеличить площадь своего участка.

Дача VS дома

Главный фактор, который определяет стоимость дачного участка, – это расположение СНТ: чем ближе к городу, тем выше цена, говорит руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. По его словам, в садоводствах, которые расположены дальше 30-40 км от Барнаула, цены остались на допандемийном уровне или даже снизились.

"В труднодоступных садоводствах много брошенных участков, и цены на них низкие. А вот в садоводствах, которые расположены близко к городу, спрос большой. Например, есть СНТ за ТЦ "Волна" – "Мичуринцев" и "Ракета". Там цена улетела вверх на ракете. Участки берут и для бизнеса, и для проживания. И это уже даже не садоводство, а мини-посёлки", – отмечает эксперт.

Именно конкуренция со стороны посёлков и сёл стала причиной, почему барнаульцы постепенно теряют интерес к дачным участкам, объясняет президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова. По её словам, жители города всё чаще задумываются о переезде на землю и покупке загородного дома. В этом случае дача становится "обузой", ведь она требует внимания, ухода и дополнительных вложений.

"Дачи всё ещё пользуются спросом, но их постепенно вытесняет загородное жильё. Пандемия спровоцировала спрос на дачи, но затем жители начали задумываться о доме за городом. Это свой участок, постоянное проживание, прописка. Дача – это чаще всего сезонная недвижимость, приехал, уехал", – говорит она.

Цифра

Сейчас в Барнауле, по данным сервиса объявлений Avito.ru, продаётся около 500 дачных участков. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

10.06.2021 07:48
гiсть

на базаре: - бабушка, по чем курицу продаете?
- 5 тыщ
- о, а почему так дорого?
- очень деньги нужны

10.06.2021 07:51
гость

Спрос на дачи в Барнауле падает, а их стоимость всё равно растёт

Закон рынка, дачи никому не нужны, а кто их продает, деньги не нужны

10.06.2021 08:07
- гость -

Дачи никому не нужны? Карту гугл открой, в Барнауле садоводство на садоводстве. Это желание с возрастом приходит.

10.06.2021 08:12
- гость -

Это желание с возрастом приходит.
нифига подобного с детства по этим дачам уже 30 лет как на каторгу достало все сейчас продаем

10.06.2021 08:26
Гость

Дача как каторга это кто там все садит, полит, поливает…,. у нас же в садоводстве например дачи все выкуплены чисто для отдыха, газоны, бассейн, беседка, баня!!! Почему то дача сразу у всех ассоциируется как обуза где все пашут

10.06.2021 08:29
- гость -

10.06.2021 08:12
- гость -

Просто дача - это не ваше. Сидите в асфальтовом пекле летом, никто не мешает

10.06.2021 08:35
Гость

Дачи с домиком, баней, газоном, благоустройством, хорошим подъездом, недалёко от города - дорожают. Дачи типа огород - нет, и не нужны никому. Строить самому сейчас капец как дорого. Само содержание дачи в любом случае сейчас не дешевое. Деньги скоро у людей начнут заканчиваться и весь этот дачный бум сойдёт на нет

10.06.2021 08:41
- гость -

Это вы в пекле живете, у меня частный дом еще есть.

10.06.2021 08:56
Виктор

Популярность дач — свидетельство того, что у нас не удалась сабурбия. Такая, как в США, например. Когда множество людей может позволить себе полноценный просторный дом в пригороде круглый год.

Вот и сидим "нас в хрущёвке трое". А как только в мае потеплело, то сразу "Ну когда уже на дачу? Когда на дачу-то?"

10.06.2021 08:57
- гость -

Что в вашем понимании дача типа огород? Засей огород газоном и будет дача типа газон.

10.06.2021 08:59
- гость -

А дача без дома это не дача а земельный участок.

10.06.2021 09:01
гость

Кому надо работать, тот 5 дней в неделю в асфальтовом пекле работает

10.06.2021 09:03
гость

В асфальтовом пекле с кондиционером вообще не проблема. Да и пекло у нас несколько дней в году

10.06.2021 09:05
гость

Спрос на дачи в Барнауле падает

Это объясняется только отсутствием денег

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