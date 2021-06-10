"Цены взлетели ракетой". Спрос на дачи в Барнауле падает, а их стоимость всё равно растёт

Стоимость дачных участков в Барнауле и пригороде выросла в среднем на 20% за последний год. Председатели садоводств говорят, что пандемия спровоцировала ажиотажный спрос на загородное жильё, и барнаульцы в 2020-м истерично приобретали даже заброшенные участки. В этом году интерес утих, но цены всё равно продолжают расти. Сколько в среднем сейчас стоят дачи в Барнауле и почему этот рынок теряет потенциальных покупателей – в материале amic.ru.

Продать нельзя отдать

Ещё несколько лет назад в садоводстве "Сельский строитель" (20-й километр Змеиногорского тракта) из 600 участков около 50 были заброшены. Так как их не приватизировали (то есть не оформили в собственность), а бывшие пользователи не платили членские взносы, то участки отошли на баланс садоводства.

Долгое время СНТ безуспешно искало для них новых владельцев, которые могли бесплатно (!) забрать земли. Помогла пандемия: сейчас из 50-ти участков осталось лишь два. И садоводство уже не передаёт их бесплатно, а продаёт. При этом в целом дачи в садоводстве выросли в цене на 20-25%, говорит председатель СНТ Галина Каримова.

"В прошлом году дачу с неплохим домиком продавали за 450 тыс. рублей, теперь её и за 600 тыс. заберут. А вот "голые" участки продаются от 80 тыс. рублей. Такая цена была и в прошлом году. Чаще всего приобретают молодые семьи, им нужен участок не более четырёх соток, домик, банька. Они сеют газоны, разводят цветники, огороды им не так интересны", – отмечает она.

Чуть дешевле сейчас продают дачи в садоводстве "Мелиоратор" (21-й километр Змеиногорского тракта). По словам председателя товарищества Ивана Палия, ухоженный участок с домиком можно купить от 250-300 тыс. рублей, полузаброшенные дачи с минимум построек стоят от 120-150 тыс. рублей, а вот "забытые" и "голые" участки продают от 50 тыс. рублей.

При этом в обоих садоводствах корреспонденту amic.ru сообщили, что ажиотажного интереса к дачам, который был в 2020-м, уже нет.

"В прошлом году был очень большой интерес, в этом году уже не так. Наверное, основная масса жителей, которые планировали покупку, приобрели. Был спрос в конце апреля – начале мая, сейчас уже тихо", – говорит Галина Каримова.

Место отдыха

"Тихо" сейчас и в СНТ "Сибирский садовод" (пересечение Южного такта и шоссе Ленточный бор). По словам председателя Александра Стрелкова, в сравнении с прошлым годом продаж намного меньше. В основном приобретают участки барнаульцы в возрасте 35-40 лет. Они строят домики, бани, беседки. Дача для таких людей – место, "куда можно податься", – отмечает председатель.

"В прошлом году цена существенно подросла, держится, а на некоторые варианты и ещё растёт. Кто-то и за 200 тыс. рублей продаёт, кто-то за 300 тыс., кто-то за 500 тыс. рублей – всё зависит от состояния участка и построек. Но в среднем участок с домиком и баней продаётся в районе 500-600 тыс. рублей в зависимости от состояния", – говорит Стрелков.

В "Сибирском садоводе" есть несколько заброшенных участков. В товариществе и рады бы устроить "распродажу", но не могут: эти земли приватизированы и оформлены в собственность. По закону такие участки можно забрать на баланс СНТ через суд, но это достаточно сложно, говорит Александр Стрелков.

"У нас есть некоторые участки, собственников которых мы не можем найти: кто-то переехал, умер, где наследники – неизвестно. Как можно продать такие участки, если они оформлены в собственность? А вдруг владелец заявится через несколько лет. Можно признать его бесхозным через суд и выставить на аукцион", – объясняет председатель.

По закону, если СНТ не может найти владельца, то муниципальные власти имеют право зарегистрировать эту землю как бесхозяйную (на основании статьи 225 ГК РФ). Также СНТ имеет право сразу обратиться в суд. Если он примёт решение изъять неиспользуемую землю, в течение шести месяцев на участке будут проведены кадастровые работы. Затем органы исполнительной власти объявят о проведении публичных торгов. Приобрести землю может любой желающий, в том числе соседи, которые хотят увеличить площадь своего участка.

Дача VS дома

Главный фактор, который определяет стоимость дачного участка, – это расположение СНТ: чем ближе к городу, тем выше цена, говорит руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. По его словам, в садоводствах, которые расположены дальше 30-40 км от Барнаула, цены остались на допандемийном уровне или даже снизились.

"В труднодоступных садоводствах много брошенных участков, и цены на них низкие. А вот в садоводствах, которые расположены близко к городу, спрос большой. Например, есть СНТ за ТЦ "Волна" – "Мичуринцев" и "Ракета". Там цена улетела вверх на ракете. Участки берут и для бизнеса, и для проживания. И это уже даже не садоводство, а мини-посёлки", – отмечает эксперт.

Именно конкуренция со стороны посёлков и сёл стала причиной, почему барнаульцы постепенно теряют интерес к дачным участкам, объясняет президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова. По её словам, жители города всё чаще задумываются о переезде на землю и покупке загородного дома. В этом случае дача становится "обузой", ведь она требует внимания, ухода и дополнительных вложений.

"Дачи всё ещё пользуются спросом, но их постепенно вытесняет загородное жильё. Пандемия спровоцировала спрос на дачи, но затем жители начали задумываться о доме за городом. Это свой участок, постоянное проживание, прописка. Дача – это чаще всего сезонная недвижимость, приехал, уехал", – говорит она.

Цифра

Сейчас в Барнауле, по данным сервиса объявлений Avito.ru, продаётся около 500 дачных участков.