Госдума приняла закон о запрете отождествления действий СССР и Германии во время ВМВ

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.

Изменения вносятся в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Согласно пояснительной записке, в последнее время в СМИ, в том числе российских, регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, где действия советского руководства и армии отождествляются с преступлениями нацизма и солдат вермахта.

Инициаторы считают такое недопустимым и отмечают, что действия солдат-освободителей нельзя сравнивать с "действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси".

Как сообщает РИА Новости, проект документа внесли глава комитета нижней палаты по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков. Его подготовили по поручению Владимира Путина по итогам заседания президентского Совета по культуре и искусству.