В Госдуме упрекнули российское телевидение в слишком частой демонстрации красот заграницы

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Ольга Казакова упрекнула российские каналы в том, что вместо продвижения внутреннего туризма они рассказывают о привлекательных местах для отдыха за рубежом. Об этом она заявила в ходе выступления на пленарном заседании.

По словам Казаковой, жители страны черпают информацию о российских направлениях для отдыха из интернета, в то время как телевидение "не в должной степени заинтересовалось этой темой". По мнению депутата, на телевидении мало программ, посвящённых путешествиям, а существующие практически не рассказывают о России, считает она.

В качестве примера она привела программу "Непутёвые заметки" Дмитрия Крылова, которая выходит на Первом канале с 1996 года. По её словам, за 2015 год России было посвящено лишь 5% эфирного времени, говорится в расшифровке её речи на сайте "Единой России".

В конце выступления депутат призвала руководителей федеральных каналов к импортозамещению на ниве тревел-шоу. В случае если телевизионные начальники не будут строить журналистам препон, "они своим талантом, своей креативностью покажут замечательные места страны", уверена политик.