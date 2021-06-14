Европейский уровень. Топ-5 самых дорогих турбаз Горного Алтая, выставленных на продажу

Алтай уже второй год остаётся одним из самых популярных туристических направлений у россиян. В 2020 году Республику Алтай, несмотря на все ковидные ограничения (с апреля по июнь в регионе нельзя было принимать туристов), посетили более 2 млн человек. В этом году турпоток ожидается ещё больше. Из-за растущей популярности региона у отдыхающих в Горный Алтай потянулись и инвесторы. По словам риелторов, бизнесмены предпочитают дорогие и премиальные базы и гостиницы. И у них есть из чего выбрать. Amic.ru подготовил подборку пяти самых дорогих туристических комплексов в Горном Алтае.

121 млн рублей. База с "водным" бизнесом

В селе Артыбаш на берегу Телецкого озера продают гостиничный комплекс Алтын-Кель. Он состоит из трёх корпусов, в которых предусмотрено 35 номеров разного уровня комфорта. Территория базы – почти два гектара.

"На участке есть своя скважина с расширенной лицензией: есть возможность добывать и продавать воду. Построены своя подстанция, своя котельная с автоматическим котлом", – сказано в объявлении.

126 млн рублей. Имущество банкрота

В Чемальском районе (с. Соузга) на продажу выставлен туристический комплекс "Лесотель". Он состоит из шести коттеджей разного класса. Также на территории турбазы есть ресторан и оздоровительный комплекс.

Продажа бизнеса проводится в рамках банкротства собственника.

130 млн рублей. Собственный пляж и бассейн

Базу отдыха с собственным пляжем продают в Чемальском районе. Площадь туркомплекса, расположенного на берегу Катуни, огромная – 3 га. На территории построены двухэтажная гостиница, хозяйственный корпус, девять летних домов, баня с мансардой, бассейн. Также есть десять беседок с мангалами и подведённой водой, летняя кухня для приготовления еды.

"Контрольно-пропускной пункт, дом для обслуживающего персонала, малые архитектурные формы: водопад, смотровая площадка, игровые площадки для детей, спортивная площадка, тренажёрная площадка, сцена и многое другое. Имеются также недостроенные летние гостевые дома", – говорится в объявлении.

270 млн рублей. База с вековой историей

Туристический комплекс "Золотое озеро", основанный в 1927 году, продают в Артыбаше, на берегу Телецкого озера. В объявлении о продаже сказано, что земельный участок имеет площадь 22 га.

Часть территории расположена на берегу Телецкого озера. Продолжительность береговой линии с двумя собственными пирсами – 550 метров.

"Отсюда открывается прекрасная панорама на озеро и обступившие его крутые горы", – сказано в описании к объекту.

Туркомплекс состоит из двухэтажного корпуса, четырёх коттеджей и 41 летнего домика: всего 134 номера, максимальная вместимость 414 человек.

"На территории базы находится две бани, летнее кафе-шатёр, бассейн с подогревом площадью 450 квадратных метров, огромная парковка, спортивная и игровая площадки", – отмечает продавец.

270 млн рублей. База с маралами

В Онгудайском районе Республики Алтай на продажу выставлен агротуристский оздоровительный комплекс – маральник. Он находится в горном ущелье на площади 3,6 тыс. га. В объявлении сказано, что в отдельных ограждённых парках пасутся около 1,7 тыс. маралов, около 170 лошадей и более 130 голов крупного рогатого скота. На территории комплекса есть и охотничий парк, где туристам предлагают спортивную, трофейную, гастрономическую и фотоохоту.

В состав туркомплекса входит и база отдыха, которая состоит из трёхэтажной гостиницы на 70 мест, пяти гостевых домиков различной комфортности на 60 мест, столовой на 60 мест и кафе-бара на 70 мест.

"Построен крытый летний бассейн, оздоровительный блок с массажным и медкабинетом, двадцатью ваннами, фитосауной и инфракрасной кабиной, SPA-бутик и бильярдная, три бани-сауны на берегу речки", – сказано в объявлении.

Туристические комплексы, которые стоят дороже 15 млн рублей, продаются в среднем два-три года. Об этом amic.ru сообщили риелторы Республики Алтай. Чаще всего объектами интересуются инвесторы из Москвы и Санкт-Петербурга. Они приобретают не только готовые туркомплексы, но и земельные участки, чтобы с нуля построить на них базы.

"Готовые объекты у нас иногда продаются необоснованно дорого либо не соответствуют запросам и интересам инвесторов. Намного проще построить, чем купить. Из-за этого возникают сложности с продажей таких объектов. Большие и дорогие земельные участки чаще всего покупают инвесторы из Москвы и Санкт-Петербурга. Спрос на этот сегмент недвижимости всегда стабильный", – ранее в разговоре с корреспондентом amic.ru отметил риелтор Руслан.