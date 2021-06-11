Пожар на мебельной фабрике произошел в Барнауле

Пожар на территории мебельного предприятия произошёл вечером 10 июня в Барнауле, передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"По улице Фабричной загорелись постройки, столб дыма был виден издалека. На место происшествия в считанные минуты прибыли пожарные и приступили к ликвидации огня", – говорится в сообщении ведомства.
С огнём боролись 38 человек личного состава и 12 единиц техники. Было эвакуировано два газовых и четыре кислородных баллона.
Площадь пожара предварительно составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина произошедшего не уточняется.
Комментарии
А газовые и кислородные баллоны на мебельной фабрике — это производственная необходимость?