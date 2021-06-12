Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днём России

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил местных жителей с Днём России. Текст поздравления опубликовали на сайте городской администрации.

"В столице Алтайского края реализуются приоритетные национальные проекты, государственные и муниципальные программы, поддерживаются местные инициативы, – подчеркнул Франк. – Благодаря талантам и целеустремленности земляков мы добиваемся поставленных целей, совместным трудом строим сильную, процветающую страну".

Глава города поблагодарил барнаульцев за добрые дела, твёрдую гражданскую позицию, неравнодушие и пожелал им новых успехов, крепкого здоровья, мирной и счастливой жизни.

Напомним, 20 мая президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" присвоить Барнаулу и ещё 11 городам звание "Город трудовой доблести", подписав соответствующий указ.

Теперь в краевой столице установят стелу с гербом и текстом указа главы государства, а также будут три раза в год проводить праздничные салюты: 1 и 9 мая и на День города.