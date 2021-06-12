Пьяная и без прав. Стали известны подробности ДТП с машиной полиции

Появились новые детали дорожно-транспортного происшествия с участием автолюбительницы на иномарке и автомобиля патрульно-постовой службы, которое произошло в Барнауле на улице Балтийской.

"По предварительной информации, 19-летняя девушка, не имеющая права управления и находившаяся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и допустила столкновение с автомобилем полиции", – уточнили в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Пострадавших нет. На фотографии с места происшествия видно, что столкновение было лобовым.

Ранее полицейские прокомментировали аварию. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.