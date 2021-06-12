Пьяная и без прав. Стали известны подробности ДТП с машиной полиции

Появились новые детали дорожно-транспортного происшествия с участием автолюбительницы на иномарке и автомобиля патрульно-постовой службы, которое произошло в Барнауле на улице Балтийской.
"По предварительной информации, 19-летняя девушка, не имеющая права управления и находившаяся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и допустила столкновение с автомобилем полиции", – уточнили в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Пострадавших нет. На фотографии с места происшествия видно, что столкновение было лобовым.
Ранее полицейские прокомментировали аварию. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.
Комментарии
Пьяная и без прав... И что с такими делают? Штраф - слишком мягкое наказание. Тюрьма?
Ну зачем сразу тюрьма? Можно же субботник в отделе провести...
На кожаный кардан её и крутить до дыма.
Необходимо срочно принимать меры! Каждый день сообщения о ДТП! А в связи с летними каникулами уже давно необходимо усилить контроль на дорогах города.
С этим надо что-то делать! Нарушители уже сами въезжают в полицейских!!!
Сознательное управление авто без прав наказание должно быть реальным лишением свободы!
Почему блокируют честные высказывания без матов!!! Унас же ГЛАСНОСТЬ!!!
Только в дтп узнаём что без прав и нетрезв, а так бы чп не произошло и дальше бы ездили
12.06.2021 15:26
- гость -
Сколько познаний... вы с какой стороны участвуете?))) Посередине)))