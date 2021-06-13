18 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Горном Алтае за минувшие сутки зафиксировали 18 случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Диагноз подтвердился у 8 жителей Горно-Алтайска, у 6 жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Чемальского района, у жителя Майминского района и у жителя Чойского района.

Таким образом, за весь период пандемии COVID-19 в Республике Алтай выявили 17 338 заболевших. Из этого числа выздоровели 16 806 человек. На стационарном лечении находится 161 пациент.

Ранее в регионе умерли 284 человека с коронавирусом. 239 из них скончались непосредственно от COVID-19, остальные – по иным причинам.