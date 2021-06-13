Житель Алтайского края угонял у новосибирцев авто и требовал выкуп

Сотрудники новосибирской полиции задержали подозреваемого в угоне пяти автомобилей и попытке похищения ещё одного транспортного средства. Им оказался 30-летний житель Алтайского края. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По информации правоохранителей, мужчина специально приехал в Новосибирск, чтобы угонять автомобили среднего класса и требовать от их владельцев выкуп.

"Злоумышленник присматривал автомобили среднего класса иностранного производства Nissan и Toyota стоимостью до 300 тысяч рублей. Затем в ночное время блокировал охранную сигнализацию, вскрывал двери автомобилей и замки зажигания и похищал транспорт, – уточнили в ведомстве. – Впоследствии подозреваемый оставлял записки, адресованные владельцам похищенных автомобилей, предлагая вернуть имущество за денежное вознаграждение".

Сумма выкупа составляла от 60 до 160 тысяч рублей. Тем, кто отказывался платить, угонщик угрожал повредить имущество.

Одна из владелиц транспорта перевела злоумышленнику 60 тысяч рублей, но затем всё равно обратилась в полицию. Машину сотрудники полиции нашли и вернули законной владелице.

Подозреваемого задержали при попытке повредить транспортное средство. Против него возбудили уголовные дела по статьям "Кража", "Покушение на кражу" и "Неправомерное завладение транспортным средством без цели угона".