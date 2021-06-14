Почти шесть тысяч выпускников в Алтайском крае сдают ЕГЭ по обществознанию

15 июня выпускники по всему Алтайскому краю сдают единый государственный экзамен по обществознанию. В этом году дисциплину выбрали 5900 человек, что на тысячу больше, чем в прошлом году.

"В прошлом году средний балл по обществознанию составил чуть больше 50, что показывает достаточно твёрдые знания наших выпускников. В 2020 году по этому предмету на сто баллов экзамен сдали четыре человека. В этом году, конечно, тоже ждём стобалльников", – рассказали в Минобрнауки.

Отмечается, что обществознание является одним из самых популярных предметов. Ежегодно экзамен по нему выбирают большое количество выпускников.

Всего в 2021 году ЕГЭ в Алтайском крае сдают около 11 тысяч человек, информирует пресс-служба регионального правительства.