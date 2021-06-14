Режиссер ушёл из МХАТа после спектакля с Бузовой

Режиссёр Антон Адасинский заявил о том, что он прекращает работу с МХАТом после спектакля с участием Ольги Бузовой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я, автор и режиссёр детского мюзикла "Золото", вынужден сообщить, что прекращаю сотрудничество с театром. "Золота" на сцене МХАТа больше не будет", – написал он в открытом письме.

Напомним, что Ольгу Бузову пригласили на роль шпионки Беллы Шанталь в постановке "Чудесный грузин", которая рассказывает о молодости Иосифа Сталина.

После репетиции состоялся брифинг, в ходе которого певица ответила на критику в свой адрес, а также объяснила, почему она не попадает в ноты во время пения. По словам певицы, так всё задумано.