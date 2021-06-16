Кадыров дал совет президенту США Байдену перед встречей с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с радио "Комсомольская правда" раскрыл свои ожидания от встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Кроме того, он дал совет американскому лидеру.

Как отметил Кадыров, если представители США не примут позицию Москвы, то Россия заставит считаться с ней, поскольку неё "есть рычаг воздействия".

"Россия – великая держава. И наш президент – самый лучший и сильный. По-другому не должно быть. Или с нами дружить, или мы покажем, на что способны", – отметил глава Чечни.

Байдену бы Кадыров хотел посоветовать "оставаться человеком". По его словам, прошлый президент США Дональд Трамп "натворил, на ноль свел, даже аннулировал" отношения с Россией. "Пусть Байден строит отношения с нашим государством", – заключил Кадыров.

Напомним, что встреча президентов России и США состоится 16 июня в столице Швейцарии на вилле Ла-Гранж. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности и международной повестки, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.