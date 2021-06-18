Спрос на новостройки в Алтайском крае упал в два раза

На рынке новостроек Барнаула и Алтайского края "закончились" популярные квартиры. Из-за этого интерес жителей региона к "долёвкам" упал. По информации сервиса Росреестра, в первом квартале 2021 года число зарегистрированных квартир снизилось почти в два раза в сравнении с прошлым годом. Эксперты считают, что в ближайшее время ажиотажа на рынке не предвидится.

Цены, подождите

За январь-март девелоперы региона продали 2 195 квартир в строящихся домах. Это самый низкий показатель за последний год. Так, в первом квартале 2020-го Росреестр зарегистрировал 1 621 "долёвку", во втором квартале – 2 569, в третьем – 2 646. Максимальное число было продано в четвёртом квартале – 4 429.

По мнению алтайских риелторов, жители региона теряют интерес к новостройкам по двум причинам: из-за нехватки ликвидных вариантов (например, однокомнатных и двухкомнатных квартир, – прим. ред.) и высоких цен на недвижимость.

"Сейчас на рынке наблюдается дефицит предложения: все выбрали ещё осенью-зимой. Застройщики, которые выходят с проектами, предлагают квартиры по другим ценам (стоимость квадратного метра за год выросла на 30-40% и на некоторые лоты уже перевалила за 80 тыс. рублей, – прим. ред.). Эти два фактора – отсутствие большого количества предложений и высокие цены – и тормозят продажи", – объяснила amic.ru соучредитель агентства недвижимости "Проспект-Недвижимость" Марина Ракина.

По её словам, многие покупатели уходят на вторичный рынок, и уже там ищут подходящие варианты. Но некоторые семьи, понимая, что стоимость квартир уже вряд ли снизится, всё-таки приобретают новостройки. Для этого они чаще всего оформляют ипотеку. Кстати, размер жилищного кредита за последний год тоже вырос на 40-50%.

По данным Россреестра, количество оформленных ипотечных кредитов также снижается. В первом квартале 2020 года жители региона оформили 10 236 кредитов, во втором – 12 378, в третьем квартале – 11 597, в четвёртом – 18 263. За январь-март 2021 года зарегистрировано всего 14 609 ипотечных кредитов.

"Если ещё в прошлом году семьи оформляли ипотеку в среднем на 1-1,5 млн рублей, теперь – 2-2,5 млн", – отмечает Марина Ракина.

Будут ли квартиры дешеветь?

С июля, когда в России изменятся условия программы льготной ипотеки (ставка возрастёт с 6% до 7%, – прим. ред.) стоимость "долёвок" может замереть, предполагает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. Однако вниз цены уже не пойдут: во-первых, определённый спрос на квартиры всё равно сохранится; во-вторых, растут цены на строительные материалы; в-третьих, застройщики зависят от банков, которые диктуют свои правила продаж.

"Если 1 июля в регионе отменят льготную ипотеку, какая-то остановка продаж возможна. Но опять же, сейчас на рынке дефицит предложений, и до конца года мы не ожидаем появления большого количества новых проектов. Исходя из этого дефицита, снижения цен ждать не стоит. Может быть, девелоперы и будут готовы делать скидки, но по проектному финансированию (в Алтайском крае по этой схеме сейчас возводят 65 из 96 новостроек, 29 строят на средства дольщиков, – прим. ред.) заложен только рост цен. Банк расценивает уменьшение стоимости как недополученную прибыль и снижение ликвидности объекта", – говорит эксперт.

Цифра

По информации Союза риелторов, сейчас в Барнауле однокомнатная квартира от застройщика продаётся в среднем по 60 тыс. рублей за квадратный метр (то есть квартира площадью 40 "квадратов" стоит в среднем 2,4 млн рублей), двухкомнатная – 56 тыс. рублей за квадратный метр (за "двушку" 55 кв.м придётся отдать 3,08 млн рублей), а трёхкомнатная – 55 тыс. рублей (квартира 65 квадратных метров будет стоить в среднем 3,75 млн рублей).