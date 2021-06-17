Два частных дома сгорели минувшей ночью в Барнауле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сразу два пожара произошли в Центральном районе Барнаула 17 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Первый инцидент произошёл на улице Каландаришвили. Там горел частный дом площадью 30 м². Прибывшие на вызов пожарные спасли человека.

Второе возгорание потушили в жилом доме и надворных постройках по улице Зоотехнической. Пройденная огнём площадь составила 60 м².

"В обоих случаях были травмированы люди, и в обоих случаях пожара можно было избежать при соблюдении всех правил пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пожары произошли "в одно и то же время", но в какое именно – не уточнили. Судя по опубликованным кадрам, это случилось ночью либо ранним утром.