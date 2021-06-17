Два частных дома сгорели минувшей ночью в Барнауле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
Сразу два пожара произошли в Центральном районе Барнаула 17 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Первый инцидент произошёл на улице Каландаришвили. Там горел частный дом площадью 30 м². Прибывшие на вызов пожарные спасли человека.
Второе возгорание потушили в жилом доме и надворных постройках по улице Зоотехнической. Пройденная огнём площадь составила 60 м².
"В обоих случаях были травмированы люди, и в обоих случаях пожара можно было избежать при соблюдении всех правил пожарной безопасности", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что пожары произошли "в одно и то же время", но в какое именно – не уточнили. Судя по опубликованным кадрам, это случилось ночью либо ранним утром.
Комментарии
эту зону фнанк перевел в Ж-1 из Ж-4 . вот вам и результат: расчищают землю под многоквартирники. Потому, что тот же франк нихрена не сделал для подготовки других участков под новое строительство и строителям просто некуда идти
17.06.2021 13:19
пошли риелтерские поджоги
Вы во всем видите поджог. Не удивлюсь если вы ходите в алюминиевой фольге и состоите на учете в больничках.