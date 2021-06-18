Лжеврач украла 80 тысяч рублей у алтайской пенсионерки

В Рубцовске полиция разыскивает лжеврача, которая ходит по квартирам и крадёт у жильцов деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратилась 84-летняя местная жительница. Она рассказала, что накануне к ней постучала неизвестная женщина и представилась медработником, которая проводит обследования пожилых людей по месту жительства.

"Пенсионерка впустила её к себе в квартиру. Лжеврач осмотрела женщину и сказала, что у неё остеохондроз. После чего ушла. На следующий день после визита незнакомки пенсионерка обнаружила пропажу 80 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину". Подозреваемую ищут.