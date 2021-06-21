Барнаульский "Коммунальщик" дважды сыграл против столичного клуба

Барнаульский "Коммунальщик" выиграл и проиграл на своём поле. Очередные матчи женской Суперлиги по хоккею на траве против столичного клуба "ЦОП-Москомспорта" состоялись в минувшие выходные, 19 и 20 июня, на барнаульском стадионе "Коммунальщик".

В первой встрече алтайские девушки взяли верх со счётом 5:3. В составе "коммунальщиц" отличились Ксения Свеженцева, – дважды, Анна Сидоренко, Ангелина Иванова и Тамара Иванова, – по одному точному удару.

В повторной игре 20 июня "Коммунальщик" уступил почти с зеркальным результатом 2:5. Голы у хозяек забили Тамара Иванова и Юлия Скутель.

Алтайская команда по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице. "ЦОП-Москомспорта" на второй строке.

Следующие матчи "Коммунальщик" вновь проведёт на своём стадионе только в начале осени. 1 и 2 сентября соперником барнаульских девушек станет действующий чемпион России – подмосковный клуб "Динамо-Электросталь".