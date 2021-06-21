Алтайские врачи оценили состояние детей из попавшей под поезд машины

Детей, находившихся в машине во время смертельной аварии на ж/д переезде в Зональном районе, осмотрели врачи травмпункта Центральной городской больницы Бийска. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
"Дети осмотрены хирургом, травматологом, нейрохирургом, – уточнили в ведомстве. – Переломов нет, повреждения внутренних органов также не выявлено, ушибы и острая реакция на стресс. В госпитализации не нуждались".
Их забрал из медучреждения дедушка. За здоровьем малолетних пациентов продолжает наблюдать педиатр в амбулаторном режиме.
Напомним, авария с участием грузового поезда произошла 20 июня в 15:50 на участке Зональный – Чемровка. По предварительным данным, автомобиль выехал на ж/д переезд вопреки запрещающему сигналу. В ДТП погибли муж и жена, которые сидели в машине.
Комментарии
Ни одна камера не предотвращает нарушения и аварии, а вот автоматически поднимающиеся барьеры на переездах спасли бы уже не одну жизнь! Но увы, камеры приносят прибыль кому то в карман, а барьеры - нет! Поэтому у нас все больше и больше камер... и нет барьеров!
Есть правила их исполнять .
умеючи то можно и на барьере застрять
21.06.2021 16:48
гiсть
Барьер бы не дал возможности водителю - раздолбаю угробить пассажиров!
21.06.2021 17:13
- гость -
"Умельцы" и барьеры объезжают. Случаи такие есть. Ума бы им прибавить.