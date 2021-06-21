Крупный пожар произошел на территории автосервиса в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

Серьезный пожар произошел в здании автосервиса "Барнаулавторемонт" на Попова, 250Б. Как отмечают очевидцы, рядом с горящим зданием находится автозаправка.

Фотографии и видеозаписи с места происшествия опубликовали в группе "Инцидент Барнаул". На месте работают несколько пожарных бригад.

Как сообщили amic.ru в пресс-центре ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание произошло на территории склада, содержимое которого неизвестно. Пострадавших в инциденте нет.

Напомним, что поздним вечером 20 июня загорелся частный дом на улице Радужной в барнаульском посёлке Борзовая Заимка. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. В тушении огня задействовали семь единиц пожарной техники. Работали газодымозащитники. Они вынесли два газовых баллона из горящего строения.