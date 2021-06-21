В МЧС раскрыли подробности пожара возле автосервиса в Барнауле

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В МЧС раскрыли подробности пожара в автосервисе в Барнауле. Как сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства, от огня пострадало складское помещение на улице Попова, 250.

Предположительно, в помещении занимались перекачкой и хранением отработанного масла, которое в результате загорелось и осложнило тушение. Общая площадь пожара превысила 200 квадратных метров.

Сейчас открытое горение ликвидировано, пожарные занимаются вскрытием крыши и дотушиванием конструкций. Пострадавших в инциденте нет. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, что вечером 21 июня серьёзный пожар произошёл в здании автосервиса "Барнаулавторемонт" на Попова, 250б. Согласно фотографиям и видеозаписям очевидцев с места происшествия, из здания валил густой чёрный дым.