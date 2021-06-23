Суд изменил наказание экс-полицейским, изнасиловавшим дознавательницу в Уфе

Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор трём бывшим полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе. Суд повторно рассмотрел дело и частично изменил своё решение против полицейских.

Напомним, что, по версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года в ОВД по Уфимскому району глава отдела полиции Эдуард Матвеев, глава отдела полиции по Кармаскалинскому району Салават Галиев и глава отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району Павел Яромчук изнасиловали 23-летнюю Гульназ Фатхисламову. Факт происшествия подтвердили и результаты экспертизы.

В 2019 году суд назначил Матвееву наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, Галиву и Яромчуку – по шесть лет. Кроме того, каждый из осуждённых должен был выплатить по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей.

После повторного рассмотрения дела суд назначил Яромчуку пять с половиной лет колонии, а Галиеву и Матвееву – по семь лет лишения свободы, сообщает "Интерфакс".