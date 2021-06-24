Вертолёт с пациентом аварийно приземлился под Новосибирском

Новосибирский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления начал доследственную проверку по факту аварийной посадки вертолёта Ми-8 с пациентом, которому нужна неотложная помощь, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл 22 июня около 16 часов.

"В ходе полёта по предварительным данным экипаж воздушного судна отметил нестабильную работу главного редуктора, – уточнили следователи. – Командир воздушного судна доложил о неисправности и принял решение об аварийной посадке на территории Каргатского района Новосибирской области".

К счастью, посадка прошла благополучно. Никто не пострадал. Вертолёт не повреждён.

Пациента доставили в медучреждение другим спасательным воздушным судном. Вместе с ним в Новосибирск прилетели два члена экипажа Ми-8 и четверо медицинских работников.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки они примут процессуальное решение.