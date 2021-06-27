В Москве неизвестные напали на комика Идрака Мирзализаде

В Москве двое неизвестных напали на российского стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошёл 23 июня у кафе "Кофемания". Вместе с Идраком был ещё один комик Кирилл Селегей.

Сообщается, что неизвестные следили за ними от "Стендап Клуба", а когда комики встали на остановку, напали на них. Как рассказал сам Идрак, сначала его сильно ударили по затылку, а потом потребовали извинений за шутку, которая не попала в монтажную версию концерта.

Сам комик на своей странице в Instagram заявил, что шутка вырвана из контекста, а также привел в пример несколько скриншотов, где ему удалось переубедить тех, кто оскорблял его в интернете.

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