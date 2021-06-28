Россию накроет аномальная жара, но Алтайскому краю это не грозит

В России в начале июля прогнозируется аномально жаркая погода, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, температура превысит климатическую норму до восьми градусов. Это существенно увеличит риск возникновения лесных пожаров и может негативно сказаться на здоровье людей.

"На европейской территории, особенно в Поволжье и на Урале, температура будет выше нормы на восемь градусов в начале июля, будет сохраняться опасная погода, – уточнил синоптик. – В Якутии аналогичная ситуация: тоже выше нормы на четыре-восемь градусов, до 30 градусов".

Однако это не коснется Красноярского края и востока Западной Сибири, уточнил эксперт.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что из-за низкого количества выпавших осадков в некоторых регионах России возможна засуха. В число регионов, где существуют подобные риски, вошли Омская, Новосибирская и Кемеровская области, а также Алтайский край.