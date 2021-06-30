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Новости

Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности соли

, ИА "Амител"
По словам врача, избыточное потребление этого продукта может стать причиной рака или инсульта
Фото: nevasport.ru

Фото: nevasport.ru

Злоупотребление солью грозит человеку непоправимыми последствиями, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1".

"Мы потребляем 12 граммов поваренной соли на душу населения, а положено пять граммов соли. А гипертоникам и лицам старше 50 лет — всего 2,5 грамма", — объяснил специалист (цитата по РИА Новости).

По словам Мясникова, избыточное потребление соли может стать причиной рака или инсульта. Тем, кому не удается отказаться от этого продукта, медик рекомендовал перейти на гипонатриевую соль.

"Но мой совет: отходите от соли, не покупайте ни эту, ни какую-либо другую", — заключил врач.

Ранее Александр Мясников перечислил главные причины появления онкологических заболеваний. По его словам, 40% случаев развития рака обусловлено курением, каждый пятый случай – неправильным питанием, ещё 20% – инфекционными заболеваниями.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

30.06.2021 08:25
- гость -

Избыточное и просто "потребление" Мясникова ведёт к мозгу рака. Хе-хе

30.06.2021 08:27
- гость -


30.06.2021 08:25
- гость -


Ваша писанина, прямое этому доказательство. Ха-ха.

30.06.2021 08:50
- гость -

Все кто ел огурцы умерли.....

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