Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности соли

Злоупотребление солью грозит человеку непоправимыми последствиями, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1".

"Мы потребляем 12 граммов поваренной соли на душу населения, а положено пять граммов соли. А гипертоникам и лицам старше 50 лет — всего 2,5 грамма", — объяснил специалист (цитата по РИА Новости).

По словам Мясникова, избыточное потребление соли может стать причиной рака или инсульта. Тем, кому не удается отказаться от этого продукта, медик рекомендовал перейти на гипонатриевую соль.

"Но мой совет: отходите от соли, не покупайте ни эту, ни какую-либо другую", — заключил врач.

Ранее Александр Мясников перечислил главные причины появления онкологических заболеваний. По его словам, 40% случаев развития рака обусловлено курением, каждый пятый случай – неправильным питанием, ещё 20% – инфекционными заболеваниями.