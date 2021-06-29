Дольщикам проблемного ЖК "Парковый" пообещали жилье к зиме

Замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров провел очередное заседания межведомственной рабочей группы по долгострою ЖК "Парковый". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На нем окончательно определились по вопросу подземной парковки, от которой могли отказаться из-за недостатка средств и необходимости быстрее ввести дом в эксплуатацию.

Многие дольщики остались этим недовольны и призвали власти и застройщика в лице компании "Барнаулкапстрой" не отступать от изначального проекта.

Дольщикам предложили два варианта, которые помогут им получить жилье к зиме следующего года. Об этом рассказал руководитель компании Сергей Шумов.

"К сегодняшнему заседанию проектной организацией подготовлены проектные решения по организации парковочного узла в двух вариантах, Баранулкапстроем подготовлен проект дорожной карты по их реализации. Согласно одному из вариантов предлагается сохранить подземную парковку на 72 машиноместа, – заявил Шумов. – Согласно другому решению, предлагается вывести строительство наземного парковочного узла в отдельную очередь, и построить надземную парковку на соседнем с жилым комплексом участке. Это позволит быстрее достроить жилье и передать квартиры всем дольщикам уже зимой следующего года, а парковку сдать позже".

Напомним, проблемы у "Барнаулкапстроя" начались в 2017 году, когда ему поручили достраивать дома обанкротившегося "Стройгаза". Весной 2020 года компания заморозила строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе БКС остановил строительство на всех объектах и распродал перспективные участки.

Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой", который оказался на грани банкротства. Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу. Покупатели говорят, что они не хотят стать первыми в России "обманутыми" дольщиками по проектному финансированию и просят губернатора не допустить банкротства компании.

Сейчас жилой комплекс по адресу ул. Парковая, 71, возводит "Барнаулкапстрой" за счёт проектного финансирования ПАО "Сбербанк", денежные средства участников долевого строительства размещены на эскроу-счетах кредитной организации.

В начале июня 2021 года в администрации Барнаула прошло совещание по поводу строительства дома. Тогда глава "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов сообщил, что работы близки к завершению. Замглавы администрации по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров отметил, что власти и компания проводят работу по стабилизации финансового положения строительной компании. В частности, принято решение о продаже на торгах принадлежащей предприятию складской базы.

Для того чтобы ускорить процесс, нужно принять решение о необходимости строительства подземной парковки. БКС и Сбербанк готовы пойти на сокращение количества машино-мест.