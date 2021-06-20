Возмущённые дольщики ЖК "Парковый" вышли на пикет в Барнауле

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Обсуждение вопроса возможного отказа от строительства подземной парковки строящегося дома № 71 на улице Парковой вызвало возмущение части дольщиков, которые уже успели приобрести машино-места. Чтобы добиться исполнения обещаний, будущие владельцы квартир в ЖК "Парковый" вновь вышли на митинг. Он состоялся 20 июня на площади Свободы.

На встречу с участниками акции пришёл директор "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов. Он разъяснил, что средства за парковку жильцам вернут, а на территории ЖК откроют меньшую парковку – ориентировочно на 80 мест.

Однако это не вызвало энтузиазма у собравшихся: изначально им обещали одно, а на деле предлагают согласиться на другое.

"Я внесла 50% в банк для того, чтобы минимизировать ставку по ипотеке. Я не готова сейчас, чтобы вот это всё тянулось, потому что нам нужна квартира, – аргументирует одна из участниц мероприятия. – И сейчас деньги эти вернуть – я просто останусь без денег, потому что они уже обесценились за этот год".

Напомним, проблемы у "Барнаулкапстроя" начались в 2017 году, когда ему поручили достраивать дома обанкротившегося "Стройгаза". Весной 2020 года компания заморозила строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе БКС остановил строительство на всех объектах и распродал перспективные участки.

Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой", который оказался на грани банкротства. Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу. Покупатели говорят, что они не хотят стать первыми в России "обманутыми" дольщиками по проектному финансированию и просят губернатора не допустить банкротства компании.

Сейчас жилой комплекс по адресу ул. Парковая, 71, возводит "Барнаулкапстрой" за счёт проектного финансирования ПАО "Сбербанк", денежные средства участников долевого строительства размещены на эскроу-счетах кредитной организации.

В начале июня 2021 года в администрации Барнаула прошло совещание по поводу строительства дома. Тогда глава "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов сообщил, что работы близки к завершению. Замглавы администрации по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров отметил, что власти и компания проводят работу по стабилизации финансового положения строительной компании. В частности, принято решение о продаже на торгах принадлежащей предприятию складской базы.

Для того чтобы ускорить процесс, нужно принять решение о необходимости строительства подземной парковки. БКС и Сбербанк готовы пойти на сокращение количества машино-мест.