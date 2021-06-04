"Барнаулкапстрой" продаёт склад и котельную, чтобы достроить дом

Ситуации с "Барнаулкапстроем" посвятили совещание в мэрии Барнаула, которое провёл заместитель главы администрации по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.

Как сообщает пресс-служба властей краевой столицы, в обсуждении приняли участие директор строительной компании, представители инициативной группы дольщиков, надзорных органов, правоохранителей и депутатов.

Одним из вопросов, которые рассматривали участники мероприятия, стало строительство третьей блок-секции дома по ул. Парковая, 71. По словам руководителя "Барнаулкапстроя" Сергея Шумова, работы близки к завершению.

"Работы идут согласно графику, – заверил присутствующих Шумов. – По их завершении мы начнём подготовку к сдаче третьей блок-секции".

По его словам, на первой блок-секции ведутся кровельные работы, на второй идёт кладка парапетов, после которой приступят к кровельным работам. На третьей блок-секции проводят отделочные, кровельные и гидроизоляционные работы, устройство крылец и утепление подвала.

Шумов также предложил дольщикам отказаться от подземной парковки. По его словам, это ускорит ввод в эксплуатацию дома. Взамен он пообещал отдать соседний участок под наземную парковку. Её проект планируют подготовить в ближайшее время.

Андрей Фёдоров обратил внимание, что власти и компания проводят работу по стабилизации финансового положения строительной компании. В частности принято решение о продаже на торгах принадлежащей предприятию складской базы. Вырученные средства пойдут на достройку дома. Кроме того, прорабатывается вопрос выкупа у "Барнаулкапстроя" котельной, чтобы передать её единой энергоснабжающей организации.

Напомним, проблемы у "Барнаулкапстроя" начались в 2017 году, когда ей поручили достраивать дома обанкротившегося "Стройгаза". Весной 2020 года компания заморозила строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе БКС остановил строительство на всех объектах и распродал перспективные участки.

Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой", который оказался на грани банкротства. Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу. Покупатели говорят, что они не хотят стать первыми в России "обманутыми" дольщиками по проектному финансированию и просят губернатора не допустить банкротства компании.

Сейчас жилой комплекс по адресу ул. Парковая, 71, возводит "Барнаулкапстрой" за счёт проектного финансирования ПАО "Сбербанк", денежные средства участников долевого строительства размещены на эскроу-счетах кредитной организации.

Ранее Сергей Шумов объявил о запуске процедуры одностороннего расторжения договора генподряда с СК "Стройпанорама", задействованной в возведении ЖК "Парковый".

Шумов обвинил строительную компанию в "срыве всех сроков проведения работ". По его словам, "практически решён вопрос с новым подрядчиком, который готов достроить третью блок-секцию". Выбор пал на "Адалин-Строй".

В конце мая 2021 года городской комитет по земельным ресурсам подал в суд на "Барнаулкапстрой". Представители властей Барнаула направили сразу восемь исков к застройщику на общую сумму почти 1,3 млн рублей.