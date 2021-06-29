Клипмейкер МакSим скончался от коронавируса

Режиссёр и клипмейкер, последней работой которого стал клип МакSим "Спасибо", Вадим Шатров скончался от коронавируса. По словам его супруги Жанны Карабалаевой, 45-летний мужчина умер в ночь на 29 мая с поражением легких более 50%.

"Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение лёгких 55%. Друзья, я нахожусь в непонятной для меня ситуации… Ковид пришёл в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации", – цитирует "Стархит" слова жены режиссёра в соцсетях.

Напомним, что саму МакSим госпитализировали с пневмонией в одну из московских клиник 16 июня. На тот момент поражение легких составляло около сорока процентов. Через несколько дней певице стало хуже, 25 июня у нее обнаружили более 70 процентов поражения легких и низкую сатурацию. Врачи ввели Марину Абросимову в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

27 июня "КП" написала, что певице стало еще хуже и ее перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), так как ИВЛ уже не справляется. Эту информацию изданию сообщил друг Абросимовой. Он рассказал, что врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее.

При этом официальный представитель певицы МакSим Богушевская эти данные опровергла, назвав их спекуляцией. Сообщить такие данные, по ее мнению, могли люди, "которые продадут собственных родителей за копейки". Она добавила, что "сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое".