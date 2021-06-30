Третья волна. "Антимасочники" вновь устроили скандал в барнаульском трамвае

Конфликт с "антимасочниками" произошел в барнаульском травмае № 10 днем 29 июня. О возвращении противников средств защиты в общественный транспорт сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Как рассказала участница сообщества, на одной из остановок в вагон зашла проверка, а двое пассажиров отказались надеть маски. Жаркие споры привели к остановке транспорта примерно на 10 минут.
"У одной из них маска была с собой. Она сначала говорила, что в ней из-за жары в обморок упадет. Когда проверяющая зашла, она маску все таки натянула на подбородок, а вторая (она зашла чуть позже, она же и спорила больше всех) маску так и не надела, кричала, что мы тут геноцидом занимаемся", – пишет очевидец.
Противники масок требовали, чтобы им вернули плату за проезд, однако никто не компенсировал им затраты и женщины ушли из трамвая.
Напомним, что 26 октября 2020 года ковид-диссиденты заблокировали вагон трамвая на пересечении Взлетной и Попова. Около 10 человек в трамвае отказывались надеть маски, а кондуктор и водитель, согласно правилам, везти таких пассажиров не могли.
Недовольных масочным режимом забирали сотрудники полиции, и в результате против них составили 17 административных протоколов по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".
Комментарии
Две женщины отказались надевать средства защиты
А их ими обеспечили?!?!?!
А почему "покинули трамвай", а не были доставлены в РОВД и оштрафованы?
Лучше тихий саботаж. Эффективность не хуже.
А их ими обеспечили?!?!?!
Их родителей в своё время не обеспечили.Противозачаточными.
30 лет капитализму а вам всё ещё бесплатно получить хочется.
Даже во время гриппа уважающие себя люди носили маски.
Чтобы "качать" права,сначала надо бы знать и выполнять свои обязанности.
Никакая справка не гарантирует, что ты не являешься источником инфекции.
А люди без масок - это потенциальный источник заразы.
Уж очень велико стало (а может и было) наше бескультурье буквально во всем.
Всем добра и здоровья.
30.06.2021 07:37
- гость -
Общество деградирует,ещё немного- отпустят хвосты и полезут на дерево. Дарвинизм наоборот.
Антимасочниц оштрафовали за нарушение масочного режима? Горэлектротранс подал иск о компенсации простоя?
вчера и на трамвае прокатился и на автобусе. пассажиров %% 30-40 без масок. кондукторам пофиг.
30.06.2021 08:35
- гость -
Уже прогресс,неделю назад в масках 5-10 процентов было.
30.06.2021 08:09
- гость -
Чтобы "качать" права,сначала надо бы знать и выполнять свои обязанности.
Никакая справка не гарантирует, что ты не являешься источником инфекции.
А люди без масок - это потенциальный источник заразы.
Боишься заразы - дак защищайся сам как хочешь, можешь в противогазе и костюме химзащиты передвигаться по улице, в чём проблема-то.
А насчёт качать права, да вы сами не вдупляете в законы никак, вам все обязаны кроме вас, не охренелили вы случаем? Вникаем сюда :
1. Согласно Постановления Правительства РФ № 417 п. 3 "в", вам обязан предоставить средство индивидуальной защиты: органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления , организации.
2. Согласно ГОСТ 12.4.011-89 к средствам зашиты органов дыхания отнсятся : противогазы, респираторы, самоспасатели, пневмошлемы, пневмомаски, пневпокуртки.
Ну и до кучи - то в каждом автобусе, троллейбусе или трамвае висят правила предоставления услуг - почитайте их на досуге, там написано кто что должен.
Нервотрёпка, в основном, кондукторам, кассирам...., т.е. простым людям. В чём они - то виноваты? Вы глупые, антимасочники не срывайте гнев на работниках, кот. ни в чём не виноваты. Задыхаешься - сиди дома. Ещё никто не задохнулся в маске и не обнищал её купить. Умерьте свои глупые амбиции.
Я езжу без маски и клал я на проверяющих. Слышали - клал на вас. Вам меня не достать.
А знаете по чему?
Да потому что езжу на своем авто, а не в вонючем ОТ.
30.06.2021 08:51
- гость -
Что-то подленькое по отношению к окружающим есть в этом "Я буду ездить без маски, а вы, если хотите, можете защититься от вируса, который я могу выделять"