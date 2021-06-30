Третья волна. "Антимасочники" вновь устроили скандал в барнаульском трамвае

Конфликт с "антимасочниками" произошел в барнаульском травмае № 10 днем 29 июня. О возвращении противников средств защиты в общественный транспорт сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Как рассказала участница сообщества, на одной из остановок в вагон зашла проверка, а двое пассажиров отказались надеть маски. Жаркие споры привели к остановке транспорта примерно на 10 минут.

"У одной из них маска была с собой. Она сначала говорила, что в ней из-за жары в обморок упадет. Когда проверяющая зашла, она маску все таки натянула на подбородок, а вторая (она зашла чуть позже, она же и спорила больше всех) маску так и не надела, кричала, что мы тут геноцидом занимаемся", – пишет очевидец.

Противники масок требовали, чтобы им вернули плату за проезд, однако никто не компенсировал им затраты и женщины ушли из трамвая.

Напомним, что 26 октября 2020 года ковид-диссиденты заблокировали вагон трамвая на пересечении Взлетной и Попова. Около 10 человек в трамвае отказывались надеть маски, а кондуктор и водитель, согласно правилам, везти таких пассажиров не могли.

Недовольных масочным режимом забирали сотрудники полиции, и в результате против них составили 17 административных протоколов по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".