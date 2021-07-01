АлтГТУ выпускает уникальных специалистов для строительной отрасли Алтайского края

В этом году АлтГТУ впервые выпускает 15 специалистов профиля "Организация информационного моделирования в строительстве". Профиль открыли три года назад в магистратуре кафедры "Строительные конструкции" строительно-технологического факультета АлтГТУ. В Сибири только два вуза готовят студентов по данному профилю – АлтГТУ и СибАДИ.

Иван Панков – в числе первых выпускников данного профиля. В рамках своей выпускной квалификационной работы он создал алгоритм цифрового строительства на основе информационной модели здания.

На кафедре строительных конструкций считают, что его разработки смогут изменить систему строительства в крае. Практическая значимость исследования обусловлена внедрением технологии информационного моделирования зданий в строительстве. При создании модели и произведении расчётов нет единого алгоритма действия. В своём исследовании Иван предлагает один из таких алгоритмов и пути его внедрения уже в действующие программы.

"Тема моей работы – это интеграция информационной модели с программными комплексами расчетных конструкций. В процессе проектирования какого-либо здания в программных комплексах необходимо большое количество расчетов, которые ведутся в сторонней программе. Я провёл анализ работы двух, применяемых сегодня, связанных программ, определил ошибки и способы их решения. Своего рода это некая обратная связь разработчикам для упрощения системы работы", — рассказал Иван Панков.



По словам председателя ГЭК, генерального директора ООО "АрхИ Групп" Андрея Суртаева, из семи защищающихся пять выпускников кафедры уже трудоустроены на предприятии.