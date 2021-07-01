В Барнауле продолжаются работы по благоустройству Мизюлинской рощи

Фото: barnaul.org
Рабочие продолжают благоустройство Мизюлинской рощи в Барнауле. Сейчас идет установке поребрика, сообщает пресс-служба мэрии.
После запланированы работы по укладке плитки, устройству велосипедных дорожек с асфальтовым покрытием, устройству резинового покрытия на детских площадках.
В июне подрядчики демонтировали старое асфальтовое покрытие, убрали поросль и вырубили старые деревья. По решению горожан при создании пешеходных и велодорожек будет использоваться плитка и асфальтовое покрытие.
Скорректированная траектория пешеходных и велодорожек позволит максимально сохранить деревья и зеленые насаждения. Кром того, в рамках проекта предусмотрена высадка новых саженцев рябины, сосны, березы, лиственницы, яблонь, ели, черемухи и т.д.
Благоустройство Мизюлинской рощи проводится в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". На эти цели направлено 58,3 млн рублей. Работы планируется завершить согласно контракту до 1 сентября 2021 года.
Комментарии
Главное — чтобы бережно!
Скорректированная траектория пешеходных и велодорожек позволит максимально сохранить деревья и зеленые насаждения.
Т.е. проложат дорожки там, где не ходят?На второй фотке две дорожки, ведущие на Сулиму, а где дорожка ведущая на А.Петрова?Она там протоптана.По ней ходят, и будут ходить люди, даже если ее перекопают.Знач протопчут новую.А не проще сейчас провести цивильную, асфальтированную?
Да, по-умному дорожки надо обсустраивать там, где проложена народная тропа. Люди все равно будут ходить там, где короче и удобнее. Будут скашивать углы и т.д. Так и дорожки надо именно так делать.
Чем так примечательна эта роща? На потоке тротуары сделает мой сын который сейчас по ухабам в коляске катается?
На "Чайке" как заасфальтировали дорогу в 1981 году так к ней ни кто из дорожников больше не подходил.
лучше б вместо асфальта сделали насыпные дорожки крошкой как в нормальных парках делают. и быстрее и дешевле и ближе к природе. кому там нужны поребрики? чтоб вода на дорожке скапливалась?
1.07.2021 14:46
- гость -
Есть такая легенда, если не ошибаюсь когда в Новосибе строили академгородок, один дяденька, не то ректор, не то профессор, в общем Голова во всех смыслах при обсуждении проекта территории забраковал предложенные варианты дорожек.Он приказал перепахать всю территорию, и ждать.Все сначала не поняли этого замысла, но дяденька был не только умен, но и еще и дальновиден .Где по свежевспаханному народ протоптал тропинки, этот самый дяденька и повелел класть асфальт.С тех пор благодарный люд ходит по удобным и асфальтированным проспектам.И как говорится и ноги не избиты, и клумбы целы.А нашим слабо?
1.07.2021 15:25
SV
А я в Барнауле ни разу насыпных дорожек не встречал. Хотя может быть, единичные где-то уже есть. Почему-то у нас в городе тропинки стремятся замостить
насыпные дорожки это бред. тоже самое что по песку ходить. буксуешь, в обувь крошка набивается. девки на каблуках тонут.
1.07.2021 15:46
- гость -
И листва нападает (парк все таки), потом не почистишь.За асфальтом(плиткой) проще ухаживать.
1.07.2021 15:49
- гость -
Ну в тех парках, где такие дорожки есть, как-то справляются с этим
1.07.2021 15:55
Виктор, полагаю во саду ли, в огороде можно позволить себе такие дорожки.Расстояния не большие, и чистят их по усмотрению хозяина.Здесь же масштаб иной.И поскольку часть дорожек проложена не там, где народу надобно, растащат этой мелкий гравий, как будто его и не было.И получится-местами есть насыпь, местами-как корова языком постирала.
1.07.2021 16:02
- гость -
Так эта крошка — расходный материал. Её время от времени надо подсыпать