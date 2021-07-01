В Барнауле продолжаются работы по благоустройству Мизюлинской рощи

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Рабочие продолжают благоустройство Мизюлинской рощи в Барнауле. Сейчас идет установке поребрика, сообщает пресс-служба мэрии.

После запланированы работы по укладке плитки, устройству велосипедных дорожек с асфальтовым покрытием, устройству резинового покрытия на детских площадках.

В июне подрядчики демонтировали старое асфальтовое покрытие, убрали поросль и вырубили старые деревья. По решению горожан при создании пешеходных и велодорожек будет использоваться плитка и асфальтовое покрытие.

Скорректированная траектория пешеходных и велодорожек позволит максимально сохранить деревья и зеленые насаждения. Кром того, в рамках проекта предусмотрена высадка новых саженцев рябины, сосны, березы, лиственницы, яблонь, ели, черемухи и т.д.

Благоустройство Мизюлинской рощи проводится в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". На эти цели направлено 58,3 млн рублей. Работы планируется завершить согласно контракту до 1 сентября 2021 года.