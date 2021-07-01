Наружные теплосети переносят под землю в Бийске

В Бийске специалисты ведут работы по переносу теплосетей под землю на территориях восьми социально значимых объектов: школ, дошкольных учреждений и детской городской больницы. На эти цели выделено 39 миллионов рублей.

"В Бийске эти работы стартовали на территории кадетской школы на улице Воинов-Интернационалистов. Подрядная организация "БСР" выполнит демонтаж квартальной сети, по которой ресурс от магистрального трубопровода поступает в учебный корпус, а на его месте, но уже под землей проложит 184 метра трубопровода диаметром 108 миллиметров. Перед укладкой строители покроют металлическую поверхность труб антикоррозийной мастикой, а после поместят их в монолитные железобетонные лотки", — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Все работы планируют завершить до 1 сентября.

Сибирская Генерирующая Компания инвестирует в проект еще 54 миллиона рублей до 2026 года. За это время под землю уведут более двух километров теплосетей.