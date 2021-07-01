На Алтае мужчина зарезал знакомого и вывез в тележке его тело на пустырь

54-летнего жителя Славгорода будут судить в обвинению в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в конце апреля 2021 года. Мужчина, ранее уже судимый за преступления против собственности, распивал спиртное вместе с квартирантом у себя дома. Вечером к ним заглянул знакомый и присоединился к застолью.

"В ходе распития гость стал оскорблять хозяина <…>, в связи с чем обвиняемый нанес ему ножевое ранение в грудную клетку, от которого потерпевший скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления мужчина на тележке вывез тело погибшего на пустынный участок местности, после чего скрылся", — говорится в сообщении.

Во время предварительного следствия обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело по статье "Убийство" передали в суд на рассмотрение.