Каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19 ради отдыха за рубежом

Ради отдыха за рубежом готов вакцинироваться каждый десятый житель России – 13% россиян считают, что прививка от коронавируса сэкономит время и деньги. Об этом стало известно из опроса туристов, туроператоров и турагентов, проведенном Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

Согласно предоставленным данным, 12% респондентов не планируют прививаться, так как не собираются выезжать за границ, а проведут отпуск на отечественных курортах. Однако большая часть опрошенных, 45%, выберет для отдыха страны, для въезда в которые достаточно предъявить ПЦР-тест или вообще не нужны документы.

Кроме того, доля россиян, которые думают о необходимости вакцинации в качестве способа более комфортного выезда за границу составляет всего шесть процентов, а каждый четвертый участник опроса сообщил, что уже поставил вакцину.