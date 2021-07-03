Бийчанина подозревают в попытке дать взятку инспекторам ГИБДД

Житель Бийска подозревается в даче мелкой взятки сотруднику ГИБДД. Мужчина пытался избежать административной ответственности за нарушения в сфере лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в июне 2021 года в Бийске инспекторы остановили автомобиль местного жителя. При проверке документов полицейские установили признаки состава административного правонарушения.

Чтобы избежать наказания, мужчина попытался дать взятку в размере 3 тысяч рублей, однако довести преступный умысел до конца ему не удалось – сотрудник полиции сообщил о преступлении в дежурную часть.

Сейчас следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.