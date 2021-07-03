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Российская пенсионерка украла 40 млн рублей через финансовую пирамиду

, ИА "Амител"
68-летняя женщина вышла из тюрьмы, где отбывала срок за аналогичное преступления, и опять взялась за старое
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Российская пенсионерка обокрала 40 семей на 40 миллионов рублей, организовав финансовую пирамиду. 68-летняя Мунавар Саматова, выйдя из тюрьмы, где отбывала наказание за схожее преступления, решила опять попытать удачу.

Жительница города Бавлы в республике Татарстан под видом "инвестиционной компании Элемтэ"организовала финансовую пирамиду. Она собирала акции нефтяных компаний с людей и компаний под предлогом, что те пойдут в работу. Таким образом ей удалось похитить 500 млн рублей, однако 2008-м суд отправил женщину в колонию, сообщает Telegram-канал Mash.

Отсидев четыре года, 68-летняя Саматова решила снова попытать удачу. Она нашла тех же самых людей, что когда-то уже доверили ей свои деньги, и пообещала отдать долг квартирами в центре Казани. При этом она предупредила своих "клиентов", что для этого надо доплатить 1-1,5 млн рублей.

После она организовала псевдогосударственный фонд "Ветхое жилье", который якобы помогает переехать из деревень в республиканскую столицу, а желающим снова нужно было "немного доплатить".

Пенсионерку снова поймали и осудили за мошенничество в особо крупном размере. За это время она успела собрать и частично потратить больше 40 млн рублей. Теперь неоднократно судимой пенсионерке предстоит выплатить более 20 млн рублей потерпевшим, а ближайшие шесть лет она снова проведет в колонии.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

3.07.2021 08:53
1

мне вчера тоже звонила какая-то женщина от фонда не поймёшь какого и предлагала участие в нём. Бедные пенсионеры, слили их персональные данные банки кому попало.

3.07.2021 10:44
гость

прокуроры Алт края,проверяли ВЫ давно работу ломбардов? Посмотрите сеть" 585" салон на Новом рынке(Барнаул)-который ближе к ТЦ Пионер.По договору 0.35%-0.37-0.4 в день с учётом просроченных дней.а по факту за просроч день идёт у них 11%-меняют условия договора как хотят именно в этом салоне.
к золоту сейчас особое внимание-вот ребятки и решили у народа золотишко отжимать,видимо,по дешёвке у пенсионеров,т.к. их золото действительно золото,а не то что сейчас продают сплавы металлов вместо золота в их магазинах.

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