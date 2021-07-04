Средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 12,4%

Средняя зарплата в Алтайском крае в апреле 2021 года составила 32 051 рубль. Об этом рассказали в Алтайкрайстате.
Средний заработок по сравнению с показателем апреля 2020 года вырос на 12,4%. При этом размер реальной заработной платы с учётом индекса потребительских цен за год увеличился на 5,4%.
Напомним, в июне депутаты Барнаульской гордумы подняли оклады руководству БГД и муниципальным служащим. Индексация составила около 15%. Зарплату в сторону повышения пересчитают задним числом – с 1 января 2021 года.
Комментарии
у кого она выросла, вы что идиоты???
У депутатов. Ваших избранников. Вот и средняя выросла.
Согласен, по больнице средний вырос, а с учётом роста цен упал процентов на 15!!!!
от х.....я уши выросли
Это на сколько же подняли з/п депутатам, что это сказалось в среднекраевом росте на 12,4% ?
4.07.2021 08:00
- гость -
гы!
4.07.2021 08:00
- гость -
гы! Партия сказала надо, регионы ответили - уже!
Кроме депутатов еще много госслужащих. Им тоже понимают.
АМИК, опубликуйте пожалуйста развернутую статистику! В реальном секторе зарплаты растут, но со знаком МИНУС!