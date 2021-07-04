Средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 12,4%

Средняя зарплата в Алтайском крае в апреле 2021 года составила 32 051 рубль. Об этом рассказали в Алтайкрайстате.

Средний заработок по сравнению с показателем апреля 2020 года вырос на 12,4%. При этом размер реальной заработной платы с учётом индекса потребительских цен за год увеличился на 5,4%.

Напомним, в июне депутаты Барнаульской гордумы подняли оклады руководству БГД и муниципальным служащим. Индексация составила около 15%. Зарплату в сторону повышения пересчитают задним числом – с 1 января 2021 года.