Обнаженная Ольга Бузова попросила подписчиков оценить ее прическу

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram обнаженное фото. Снимок она сопроводила просьбой, обращенной к подписчикам.

"Сегодня у меня цветные косы. Как вам моя причёска?", — написала Ольга под фото.

"Думаю, что на прическу тут никто не смотрит", "Косы? Какие косы?", "На этом фото речь явно не о прическе", "Подарите мне такую шикарную фигуру", — написали подписчики, которые оценили совсем не косы Бузовой.

Нашлись в комментариях и те, кто не оценил подобных снимков. Люди отметили, что на Бузову подписано много детей и подростков, для которых подобные фото — не лучший пример.