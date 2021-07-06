Активисты призвали власти Бийска подарить Мэрилину Мэнсону жилье

Активисты просят предоставить Мэрилину Мэнсону квартиру в Бийске. Такая петиция появилась на сайте change.org.

По словам авторов, музыкант, чье настоящее имя Брайан Хью Уорнер, намерен сдаться полиции США по делу о нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорд в 2019 году.

Фанаты сомневаются в беспристрастности судебного разбирательства. Они обратились к правительству Алтайского края с просьбой о предоставлении Мэнсону квартиры для постоянного проживания на территории Бийска.

"Считаем, что данный шаг не только позволит укрепить заслуженное Бийском звание города, в котором приоритетом является соблюдение прав человека, но и послужит дополнительным стимулом в развитии культурной жизни региона, что также сделает его еще более привлекательным для внешних инвестиций", — аргументировали авторы петиции.

Сторонников соответствующего решения пока не слишком много – петиция на утро 6 июня набрала только около 50 подписей.

Ранее в барнаульской школе разразился скандал из-за ученика, который пришёл на уроки с чёрными ногтями и в футболке с изображением музыканта Мэрилина Мэнсона.

Родителям выпускника позвонили из школы и сообщили, что собираются подавать заявление в прокуратуру "за пропаганду сатанизма и неподобающий внешний вид".

В краевом Министерстве образования, в свою очередь, заявили, что обвинения в "сатанизме" выпускнику и родителям не предъявляли.