Активисты призвали власти Бийска подарить Мэрилину Мэнсону жилье

Активисты просят предоставить Мэрилину Мэнсону квартиру в Бийске. Такая петиция появилась на сайте change.org.
По словам авторов, музыкант, чье настоящее имя Брайан Хью Уорнер, намерен сдаться полиции США по делу о нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорд в 2019 году.
Фанаты сомневаются в беспристрастности судебного разбирательства. Они обратились к правительству Алтайского края с просьбой о предоставлении Мэнсону квартиры для постоянного проживания на территории Бийска.
"Считаем, что данный шаг не только позволит укрепить заслуженное Бийском звание города, в котором приоритетом является соблюдение прав человека, но и послужит дополнительным стимулом в развитии культурной жизни региона, что также сделает его еще более привлекательным для внешних инвестиций", — аргументировали авторы петиции.
Сторонников соответствующего решения пока не слишком много – петиция на утро 6 июня набрала только около 50 подписей.
Ранее в барнаульской школе разразился скандал из-за ученика, который пришёл на уроки с чёрными ногтями и в футболке с изображением музыканта Мэрилина Мэнсона.
Родителям выпускника позвонили из школы и сообщили, что собираются подавать заявление в прокуратуру "за пропаганду сатанизма и неподобающий внешний вид".
В краевом Министерстве образования, в свою очередь, заявили, что обвинения в "сатанизме" выпускнику и родителям не предъявляли.
Комментарии
Очаровательное огородное пугало.
Проголосовал сердцем!
какой Мэнсон, такой и город...
Активисты просят предоставить Мэрилину Мэнсону квартиру
Пусть к Депардье в квартиру переезжает)
Прям на ходу уже выдумывают.
С вами давно все ясно. Берете имена, названия и придумываете байки. Думая что за речь не впридется отвечать
соблюдение прав человека и бегство от правосудия - вещи прямо противоположные
Сарказм,ирония это не наше.Так ведь,высказавшиеся выше с ядовитыми комментариями?
Как-же трудно вам,таким сурьёзным,в жизни.