В Барнауле родители рассказали о травле сына за маникюр и футболку с Мэрилином Мэнсоном

В барнаульской школе разразился скандал из-за ученика, который пришёл на уроки с чёрными ногтями и в футболке с изображением музыканта Мэрилина Мэнсона, пишет "Комсомольская правда".
По данным издания, на днях родителям выпускника позвонили из школы и сообщили, что собираются подавать заявление в прокуратуру "за пропаганду сатанизма и неподобающий внешний вид". На просьбу матери "не закручивать гайки" руководство якобы никак не отреагировало.
Как оказалось, учителям не нравились футболки школьника с изображением Джокера и Мэрилина Мэнсона. А недавно парень и вовсе пришёл на занятия с чёрными ногтями. Разовую акцию он объяснил тем, что после уроков собирался на концерт рэпера, и такой внешний вид нужен был для дресс-кода.
В краевом Министерстве образования, в свою очередь, заявили, что обвинения в "сатанизме" выпускнику и родителям не предъявляли. При этом на открытом уроке по литературе при обсуждении романа "Мастер и Маргарита" юноша сам однажды заявил, что "в его жизни был период увлечения сатанизмом".
"Заявление на выпускника не подавалось, но о факте высказываний было сказано одному из родителей в телефонной беседе как о настораживающем", – отметили в ведомстве.
Издание также уточняет, что сейчас семья ищет адвоката на тот случай, если школа серьёзно намерена обеспечить судимость своему выпускнику.
Комментарии
Жаль что молодому поколению с детства не прививается чувство стиля в одежде, и что одежда в школу и клуб должна быть не одна и та же. В школу, на работу, это официальная строгая одежда всегда должна подразумеваться изначально
Учителя обнаглели в конец!
если в школе есть дресс-код с формой, то, конечно, футболке с мэнсоном там не место. С другой стороны, явный перегиб со стороны школы.
Как правило концерты проходят в вечернее время и после школы масса времени переодеться, если я вечером иду в театр мне на работу прийти в вечернем платье? Правильно, границы должны быть однозначно в одежде, все должно быть к месту
Сатанизм запрещено пропагандировать ?
Разовую акцию он объяснил тем, что после уроков собирался на концерт рэпера, и такой внешний вид нужен был для дресс-кода.
Офигеть... а если в следующий раз он без штанов придет, ну, для дресс-кода?
А вобще, отношение к школе и учителям превратилось во что то ужасное... и, кстати, благодаря родителям.
Представляю как перепугались представители самого лучшего в мире советского образования, когда им про сатанизм рассказали. Надо срочно заряжать банки с водой.
Я завтра в бассейн иду, мне на работу можно в плавках?
Уважаемые родители, если вас не устраивает политика современной школы, учите своих детей на дому. Это не возбраняется.
у нас помню чуваку бутсы какие-то крутые купили. так он в них в школу наяривал
Советское образование кануло в лету, вы нынче учебники сороса так называете?
Вот ещё! Педоту всякую разводить!
Что значит если в школе подразумевается дресс-код? А если не подразумевается можно в трениках ходить и тапках? Меня тоже например раздражают студенты которые к нам приходят на практику в рваных джинсах, и это в серьёзную организацию! То есть в голове вообще ничего у них нет, что в пир что в мир все по боку
Если человек решил эпатировать общество, то он должен быть готов к ответной реакции , какой бы она не была!
Все правильно сделали учителя, еще в трусах бы пришел. И родители тоже такие же ушлепки, если поощряют такое. Не понял с первого раза - исключать из школы, одним д.билом меньше будет в школе.
Если утверждается,что Бог есть-значит есть и Сатана?
Шёл бы ты мальчик на бородатого монаха Военку, послушать о наколотых куполах, меньше бы получил нареканий, рядиться надо в Кончиту.
7.06.2021 15:19
Жоржик
Видать любите строем ходить?
Уже просто что парень с накрашенными ногтями говорит о многом, даже футболку не беру и что он так в школу пришёл.
Уже просто что парень с накрашенными ногтями говорит о многом, даже футболку не беру и что он так в школу пришёл.
Многие, кто роком увлекаются красят ногти в черный цвет.
7.06.2021 15:35
Гость
О чём вам говорят его чёрные ногти?
эх, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя
Разовую акцию он объяснил тем, что после уроков собирался на концерт рэпера, и такой внешний вид нужен был для дресс-кода.
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мне все равно на его внешний вид, но мне не нравится, когда люди врут)))
В советское время пацаны в школе глаза подкрашивали.
В советское время не ходили в школу с маникюром и одежде такой, если он вечером был рокер, панк или ещё кто. После школы работы, одевайся как хочешь, вы же не приходите на работу в бандане? Если работаете например в госструктуре, это же очевидно
Даааа накрасил бы мне батя ногти в советское то время, быстро бы это мне ремнём выбил
ищите старшего значимого человека для этого пацана,желающего крутостью своей крутонуть и не более того.
Оо, как... Мэрилин Мэнсон уже рэпером стал. Тогда всё логично, рэп и сатанизм родственные понятия.
То ли в доме престарелых эти статьи публикуют. Советское время закончилось 30 лет назад, все ребята совок рухнул, прекращайте. Давайте еще вспоминать царское время) Ну пришел пацан не так одетый в школу, о чем речь то, в прокуратуру на него пишут учителя? С ними там все хорошо?
Реперы, панки, сатанисты и тп какая разница то? Суть в том, что хобби и интересы не должны наверно выносится например в школу, будь кем хочешь дома то
Надо было как Даня Милохин в девчачьем платье заявиться!
7.06.2021 16:18
- гость -
Такие как "Даня" ни директору,ни режиму опасности не несут.
Сатанизм - это ведь религия. Значит, в данном случае, речь идет об оскорблении чувств верующих.
7.06.2021 16:26
- гость -
Всё правильно,директор оскорбила его чувства. Надо на неё в суд подать.
Короче сам придумал себе проблемы и теперь героически
расхлебываетжалуется.
я в 1996 ходила в школу с черным лаком на ногтях, учителя воспринимали нейтрально, никакого сатанизма не видели.
7.06.2021 15:54
Гость
Вот из-за таких как ты и твой батя страна до сих пор в ж... .Привыкли всё только насилием решать с советских времён.
красить ногти....само по себе стремное для мужика занятие...
Давно пора вернуть в школы обязательную школьную форму и нормы внешнего вида.Именно та поступают в элитных школах, чья задача дать детям образование. И только для лохов, чьё образование никому не нужно, придумана "свобода" и "права учеников". Кстати в некоторых школах Великобритании до сих пор сохранились телесные наказания. Противники "совка и гулага", ау!
Именно та поступают в элитных школах, чья задача дать детям образование.
Так может начать с того, что давать детям в школах образование? И ты уверен, что стоит сравнивать школы, с вековыми традициями, со школами государства, где регулярно трясет систему образования? А учебники пишутся фиг пойми кем просто ради денег?
7.06.2021 16:42
Гость
я в 1996 ходила в школу с черным лаком на ногтях, учителя воспринимали нейтрально, никакого сатанизма не видели.
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уточните, кем Вы были в 1996 году?
ученицей, учеником, учителем или директором?
Ну лак чёрный на ногтях женщины и мужчины так то разные вещи, он бы ещё с бантом на голове пришёл да. Форму вводить надо и дисциплину, а то разболтались все уже донельзя, кому не нравится пусть выбирает образование по себе, где все можно
Ну лак чёрный на ногтях женщины и мужчины так то разные вещи
Чисто физически - один и тот же лак. Психологически в этом тоже нет ничего страшного. Раньше за клёш и патлы гоняли. Потом гопоте панамки не нравились и штаны с боковыми карманами. А кто-то кантимал носил и клипсу. Кто-то татуху выбивает на ляжке, кто-то волосы красит. Вот бы в 21 веке судить о личности человека по внешнему виду.
7.06.2021 17:31
Гость
+10000000000!!!
а потом такие же по менталитету люди гнобят педагогов за фото в купальниках. И утверждают, что вафли - это печенье в клеточку.
Зато маты в школе учителям не мешают! Школьники матерятся, а эти идут мимо, как будто так и надо.
7.06.2021 14:45
- гость -
Уважаемые родители, если вас не устраивает политика современной школы, учите своих детей на дому. Это не возбраняется.
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Уважаемые... не знаю кто вы. Родители налоги платят, на которые содержатся школы и учителя. Не забывайте об этом, когда глупости будете предлагать.
7.06.2021 17:31
Гость
Ну лак чёрный на ногтях женщины и мужчины так то разные вещи, он бы ещё с бантом на голове пришёл да. Форму вводить надо и дисциплину, а то разболтались все уже донельзя, кому не нравится пусть выбирает образование по себе, где все можно
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Что же вы такие странные, мягко говоря? Мальчик с бантиком вас пугает. А то, что школьники матерятся в школе, никого не стесняясь, и НИКТО их не останавливает - это нормально?
7.06.2021 16:49
- гость -
Давно пора вернуть в школы обязательную школьную форму и нормы внешнего вида.Именно та поступают в элитных школах, чья задача дать детям образование.
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Я училась в элитной школе. НИКАКОГО дресс-кода там не было. Кто хотел, приходил и в шортах, и в сарафанах. На это никто не обращал внимания. Потому что это мелочи.
Но если ученик по профильным предметам получал тройку по итогам полугодия - его отчисляли из школы за неуспеваемость.
И это правильний подход. Успехи в учебе - вот главное, на что обращает внимание хорошая школа. А плохие школы следят только за внешним видом, тьфу.
"7.06.2021 18:23South"
О, Господи, сколько вы налогов этих то заплатили?
7.06.2021 14:48
для Economist
Вопрос: Советское образование кануло в лету, вы нынче учебники сороса так называете?
Ответ: Нет. Я так называю именно советское образование, один из итогов которого был в том, что люди массово заряжали воду перед телевизором, верили и верят магам и гадалкам, и только на постсоветском пространстве вышло столько сезонов битвы экстрасенсов.
Что касаемо учебников Сороса, яндекс выдает только сомнительные источники на эту тему. Из достоверных - только статья "Что сделал Фонд Сороса в России". Прям также набирайте в яндексе, по первым двум ссылкам можно ознакомиться с темой.
Учителя своим поведением показали, что травля - это нормально. Им не понравился внешний вид ученика - значит можно травить. Поэтому они не обращают внимание на случаи травли в стенах школ. Дети все видят и следуют их примеру, как в последнем случае с девочками. Администрация школы прям законодатели моды и стиля 🤣