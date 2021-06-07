В Барнауле родители рассказали о травле сына за маникюр и футболку с Мэрилином Мэнсоном

В барнаульской школе разразился скандал из-за ученика, который пришёл на уроки с чёрными ногтями и в футболке с изображением музыканта Мэрилина Мэнсона, пишет "Комсомольская правда".

По данным издания, на днях родителям выпускника позвонили из школы и сообщили, что собираются подавать заявление в прокуратуру "за пропаганду сатанизма и неподобающий внешний вид". На просьбу матери "не закручивать гайки" руководство якобы никак не отреагировало.

Как оказалось, учителям не нравились футболки школьника с изображением Джокера и Мэрилина Мэнсона. А недавно парень и вовсе пришёл на занятия с чёрными ногтями. Разовую акцию он объяснил тем, что после уроков собирался на концерт рэпера, и такой внешний вид нужен был для дресс-кода.

В краевом Министерстве образования, в свою очередь, заявили, что обвинения в "сатанизме" выпускнику и родителям не предъявляли. При этом на открытом уроке по литературе при обсуждении романа "Мастер и Маргарита" юноша сам однажды заявил, что "в его жизни был период увлечения сатанизмом".

"Заявление на выпускника не подавалось, но о факте высказываний было сказано одному из родителей в телефонной беседе как о настораживающем", – отметили в ведомстве.

Издание также уточняет, что сейчас семья ищет адвоката на тот случай, если школа серьёзно намерена обеспечить судимость своему выпускнику.