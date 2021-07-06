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"Такой стыд". Барнаульцы пожаловались на озеленение улицы Молодежной

, ИА "Амител"
Власти уверены, что после завершения всех работ горожане останутся довольны

Было (второе фото) и стало (первое фото) / Фото: ИА "Банкфакс"

Многие жители Барнаула негативно отнеслись к озеленению улицы Молодежной, которая стала выглядеть как "пашня под картошку", сообщает "Банкфакс".

"В Барнауле вообще делать газоны и клумбы не умеют. Куда не глянь, такой стыд, — заявил один из местных жителей. — Ну вырасти газон-ковер, оставь место для цветочной клумбы, огороди на год и на следующий поперечными линиями засади цветы. Отдай тендер для посадки, своевременного покоса, полива специализированной компании и город будет выглядеть лучше".

Существенная доля интернет-пользователей выразила схожую позицию. По их словам, Молодежная теперь больше похожа на "пашню под картошку", чем на благоустроенную улицу.

Власти Барнаула и ландшафтные дизайнеры такой позиции не разделяют. Они уверены, что нужно только дождаться завершения работ и улица преобразится.

Так, ландшафтный дизайнер Татьяна Большакова говорит, что для устройства Молодёжной улицы она использовала нестандартные приемы проектирования. Дизайнер сформировала в зеленой зоне рисунок из двенадцати основных кругов. В его середине будет высажена яблоня, вокруг неё — лилейник, а от него будут отходить зеркальные вензеля, оформленные петуньями.

Заступились за проект и некоторые горожане. Они обратили внимание, что после вспашки почва становится насыщенной кислородом и растения на ней приживаются лучше. В качестве примера привели огороды, которые владельцы дачных участков вспахивают и перекапывают каждый год.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.07.2021 15:11
nik

именно на молодёжной нужно деревья сажать, а не "газон перекапывать".
красивые деревья: липы, рябины, берёзы..и приятно сразу станет.

6.07.2021 15:11
- гость -

Тут хотя бы цветочки посадили.
У нас на Ленина напротив дома бывшую стихийную парковку огородили бордюрами 2 года назад, сверху асфальта насыпали 10-15 см земли. Типа газон сделали.
И всё. Просто черная пыльная земля год сверкала.
Сейчас только травой зарастать начало.
Улучшатели, блин.
А с парковкой вообще беда стала, парковочный карман на 3 авто у всего дома.
Улучшатели, блин.

6.07.2021 15:12
- гость -

других проблем нет, привязались к цветочкам, на вкус и цвет как говорится

6.07.2021 15:34
гостья

Озеленение в г. Барнауле на 1 с минусом. В новых микрорайонах вообще "голяк". Клумб вообще нет. Посадят на 1км2 одно дерево(деньги закопают) их никто не поливает-засохли, те, что не засохли зимой во время чистки снега выломают трактором. Год, два пройдет, опят пытаются садить. С управляющих компаний никто не спрашивает, ни администрация, ни жители. Зато воды на общедомовые нужды списывается столько, что тайгу можно потушить.
Одним словом каменные джунгли.

6.07.2021 15:40
- гость -

фото ДО раз так в 100500 лучше

6.07.2021 15:44
- гость -

"Дизайнер сформировала в зеленой зоне рисунок из двенадцати основных кругов"
Алеее, мы не умеем летать, вы строите для людей, а не голубей, какие нафиг зеркальные круги, кто их увидит с уровня земли?

6.07.2021 15:46
- гость -

других проблем нет, привязались к цветочкам, на вкус и цвет как говорится
=====
Да безусловно! Выпластать всю растительность, закатать все в асфальт и сделать стоянки.

6.07.2021 15:46
закатать все в асфальт и

норм

6.07.2021 15:53
Гость

Ну что бы не сделали в городе - всё плохо! Вы надоели со своей тупой критикой. На Молодежной сделали все красиво.

6.07.2021 15:58
- гость -

Надеюсь в районе нерегулируемого пешеходного перехода плотность деревьев будет повышенная?

6.07.2021 16:16
гость

Озеленение не к черту.

Отправьте в командировку человека, который ответственный за эту работу в Швейцарию пусть посмотрит как и какие можно сажать деревья!

Я серьезно! Только не делегацию из начальников, а именно человека который в городе формирует вот эти некому не нужные клумбы. Пусть узнает какие есть хвойные деревья и как их можно красиво посадить.

А то он кроме берез с тополями ничего поди и не видел!!!

6.07.2021 16:16
- гость -

Просто раньше бабки сидели на лавочках и обсуждали всех, теперь современные бабки в интернете, так что все нормально))))

6.07.2021 16:23
гость

Для 16:16

"Я там живу и вижу, что очень хорошо. А полудурки задолбали глупостями всякими. УСПОКОЙТЕСЬ!!!"

Вот эти бабки?

Или Вас всё таки допустили до интернета?

6.07.2021 16:31
- гость -

6.07.2021 16:16
гость
Отправьте в командировку человека, который ответственный за эту работу в Швейцарию пусть посмотрит как и какие можно сажать деревья!

В Швейцарии по-вашему тоже зима по 8 месяцев в году и морозы по 40?

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