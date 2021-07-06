"Такой стыд". Барнаульцы пожаловались на озеленение улицы Молодежной

Было (второе фото) и стало (первое фото) / Фото: ИА "Банкфакс"

Многие жители Барнаула негативно отнеслись к озеленению улицы Молодежной, которая стала выглядеть как "пашня под картошку", сообщает "Банкфакс".

"В Барнауле вообще делать газоны и клумбы не умеют. Куда не глянь, такой стыд, — заявил один из местных жителей. — Ну вырасти газон-ковер, оставь место для цветочной клумбы, огороди на год и на следующий поперечными линиями засади цветы. Отдай тендер для посадки, своевременного покоса, полива специализированной компании и город будет выглядеть лучше".

Существенная доля интернет-пользователей выразила схожую позицию. По их словам, Молодежная теперь больше похожа на "пашню под картошку", чем на благоустроенную улицу.

Власти Барнаула и ландшафтные дизайнеры такой позиции не разделяют. Они уверены, что нужно только дождаться завершения работ и улица преобразится.

Так, ландшафтный дизайнер Татьяна Большакова говорит, что для устройства Молодёжной улицы она использовала нестандартные приемы проектирования. Дизайнер сформировала в зеленой зоне рисунок из двенадцати основных кругов. В его середине будет высажена яблоня, вокруг неё — лилейник, а от него будут отходить зеркальные вензеля, оформленные петуньями.

Заступились за проект и некоторые горожане. Они обратили внимание, что после вспашки почва становится насыщенной кислородом и растения на ней приживаются лучше. В качестве примера привели огороды, которые владельцы дачных участков вспахивают и перекапывают каждый год.