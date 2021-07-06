"Такой стыд". Барнаульцы пожаловались на озеленение улицы Молодежной

Было (второе фото) и стало (первое фото) / Фото: ИА "Банкфакс"
Многие жители Барнаула негативно отнеслись к озеленению улицы Молодежной, которая стала выглядеть как "пашня под картошку", сообщает "Банкфакс".
"В Барнауле вообще делать газоны и клумбы не умеют. Куда не глянь, такой стыд, — заявил один из местных жителей. — Ну вырасти газон-ковер, оставь место для цветочной клумбы, огороди на год и на следующий поперечными линиями засади цветы. Отдай тендер для посадки, своевременного покоса, полива специализированной компании и город будет выглядеть лучше".
Существенная доля интернет-пользователей выразила схожую позицию. По их словам, Молодежная теперь больше похожа на "пашню под картошку", чем на благоустроенную улицу.
Власти Барнаула и ландшафтные дизайнеры такой позиции не разделяют. Они уверены, что нужно только дождаться завершения работ и улица преобразится.
Так, ландшафтный дизайнер Татьяна Большакова говорит, что для устройства Молодёжной улицы она использовала нестандартные приемы проектирования. Дизайнер сформировала в зеленой зоне рисунок из двенадцати основных кругов. В его середине будет высажена яблоня, вокруг неё — лилейник, а от него будут отходить зеркальные вензеля, оформленные петуньями.
Заступились за проект и некоторые горожане. Они обратили внимание, что после вспашки почва становится насыщенной кислородом и растения на ней приживаются лучше. В качестве примера привели огороды, которые владельцы дачных участков вспахивают и перекапывают каждый год.
Комментарии
именно на молодёжной нужно деревья сажать, а не "газон перекапывать".
красивые деревья: липы, рябины, берёзы..и приятно сразу станет.
Тут хотя бы цветочки посадили.
У нас на Ленина напротив дома бывшую стихийную парковку огородили бордюрами 2 года назад, сверху асфальта насыпали 10-15 см земли. Типа газон сделали.
И всё. Просто черная пыльная земля год сверкала.
Сейчас только травой зарастать начало.
Улучшатели, блин.
А с парковкой вообще беда стала, парковочный карман на 3 авто у всего дома.
Улучшатели, блин.
других проблем нет, привязались к цветочкам, на вкус и цвет как говорится
Озеленение в г. Барнауле на 1 с минусом. В новых микрорайонах вообще "голяк". Клумб вообще нет. Посадят на 1км2 одно дерево(деньги закопают) их никто не поливает-засохли, те, что не засохли зимой во время чистки снега выломают трактором. Год, два пройдет, опят пытаются садить. С управляющих компаний никто не спрашивает, ни администрация, ни жители. Зато воды на общедомовые нужды списывается столько, что тайгу можно потушить.
Одним словом каменные джунгли.
фото ДО раз так в 100500 лучше
"Дизайнер сформировала в зеленой зоне рисунок из двенадцати основных кругов"
Алеее, мы не умеем летать, вы строите для людей, а не голубей, какие нафиг зеркальные круги, кто их увидит с уровня земли?
других проблем нет, привязались к цветочкам, на вкус и цвет как говорится
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Да безусловно! Выпластать всю растительность, закатать все в асфальт и сделать стоянки.
норм
Ну что бы не сделали в городе - всё плохо! Вы надоели со своей тупой критикой. На Молодежной сделали все красиво.
Надеюсь в районе нерегулируемого пешеходного перехода плотность деревьев будет повышенная?
Озеленение не к черту.
Отправьте в командировку человека, который ответственный за эту работу в Швейцарию пусть посмотрит как и какие можно сажать деревья!
Я серьезно! Только не делегацию из начальников, а именно человека который в городе формирует вот эти некому не нужные клумбы. Пусть узнает какие есть хвойные деревья и как их можно красиво посадить.
А то он кроме берез с тополями ничего поди и не видел!!!
Просто раньше бабки сидели на лавочках и обсуждали всех, теперь современные бабки в интернете, так что все нормально))))
Для 16:16
"Я там живу и вижу, что очень хорошо. А полудурки задолбали глупостями всякими. УСПОКОЙТЕСЬ!!!"
Вот эти бабки?
Или Вас всё таки допустили до интернета?
6.07.2021 16:16
гость
Отправьте в командировку человека, который ответственный за эту работу в Швейцарию пусть посмотрит как и какие можно сажать деревья!
В Швейцарии по-вашему тоже зима по 8 месяцев в году и морозы по 40?