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Застройщика апарт-гостиницы в Барнауле признали банкротом

, ИА "Амител"
Соответствующее решение принял Арбитражный суд Алтайского края
Строящийся апарт-комплекс на ул. Шумакова, 21 / Фото: ltayrealt.ru

Строящийся апарт-комплекс на ул. Шумакова, 21 / Фото: ltayrealt.ru

Арбитражный суд Алтайского края признал банкротом ООО "Сентябрь" по требованию его кредитора. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

"Соответствующее требование поступило в суд еще в прошлом году от одного из покупателей, который взыскал с ответчика 3,3 млн рублей, но так и не смог получить все деньги. Застройщик обещал погасить долг, и суд в удовлетворении отказывал, — пишет портал. — Однако фактически должник переводил незначительные суммы, что побудило арбитраж возобновить ранее возбужденно дело о банкротстве в связи с тем, что мировое соглашение с дольщиком не было исполнено".

Напомним, ООО "Сентябрь" возводит апарт-комплекс SKY-M, где вместо квартир продавали нежилые гостиничные номера. Их приобрели 62 дольщика. За пять лет застройщик неоднократно переносил срок сдачи, но так и не смог завершить возведение восьмиэтажного здания.

Весной 2015 года строительная компания приступила к строительству гостиницы по адресу ул. Шумакова, 21. Через полгода, когда был готов первый этаж, собственник решил продать объект или найти соинвестора.

Однако предложений не поступило, поэтому владелец вместо отеля начал строить первый в Барнауле апарт-комплекс, продавая жителям города номера в нём как квартиры. Менять категорию здания и переводить его в многоквартирный дом собственник не стал, и по документам оно так и осталось гостиницей.

В апарт-комплексе барнаульцам предлагали купить одно- и двухкомнатные студии от 15 до 54 квадратных метров, а также двухуровневые апартаменты. Правда, все помещения считались магазинами, офисами и даже буфетом, то есть они не относились к категории жилых. Кроме того, застройщик неоднократно переносил сроки сдачи объекта. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.07.2021 16:29
- гость -

из кавна и палок поналепили теперь будет годами стоять разваливаться

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