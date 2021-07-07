Пятеро барнаульцев сдали ЕГЭ по информатике и ИКТ на 100 баллов

За два дня сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ пятеро выпускников из Барнаула получили по 100 баллов, сообщает пресс-служба мэрии.

"В гимназии №42 получили 100 баллов два выпускника. В школах №124, 129, 118 — по одному стобалльнику", – уточнили в городской администрации.

Один из них в результате стал мультибалльником. В активе выпускника гимназии №42 максимальные показатели по русскому языку и информатике.

Ранее 11 выпускников в Алтайском крае набрали максимальное количество баллов по результатам первых трёх экзаменов: географии, литературы и химии. Еще 27 человек получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.