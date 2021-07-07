Соцсети: пьяный мотоциклист врезался в автомобиль в Барнауле

Мотоциклист врезался в автомобиль Hyundai Solaris возле дома на улице Георгия Исакова, 13 в Барнауле. По словам очевидцев, водитель байка мог находиться в нетрезвом состоянии.

О происшествии сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Подробности аварии и наличие пострадавших уточняется.

Напомним, что 4 июля жители Барнаула сообщили о серьезном ДТП на улице Трактовой. Неподалеку от ТЭЦ-3 столкнулись две иномарки.

В результате аварии внедорожник получил серьезные повреждения. Автомобиль второго участника аварии после удара оказался в кювете, отметили очевидцы в сообществе.