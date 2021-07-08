В Барнауле официально зарегистрировали первый батут

Батут ИП Хлудеевой, который находится в Барнауле на улице Балтийской, 16, стал первым официально зарегистрированным батутом в городе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отдел по надзору за аттракционами инспекции гостехнадзора Алтайского края провел проверку представленных документов и сведений на батут.

"Специалисты выехали на место, осмотрели аттракцион, проверили иные требования, необходимые для получения свидетельства о государственной регистрации: наличие оригиналов журналов, обеспечивающих учет выполнения требований по эксплуатации, анемометра, размещенных перед входом на аттракцион правил пользования аттракционом для посетителей, медицинских аптечек, необходимых эвакуационных знаков и т. д", — сказано в сообщении.

Эксперты не нашли оснований для отказа в регистрации. Батут полностью соответствует требованиям регламента "О безопасности аттракциона".

Ранее сообщалось, что около 600 батутов в Алтайском крае работали без регистрации. Владельцы обязаны были зарегистрировать их до апреля 2022 года, но предприниматели не торопились с выполнением этого требования. Работа по получению регистрации началась после ЧП у ТЦ "Район".

Батут ИП Хлудеевой первым получил официальный номерной знак.

Напомним, что 30 мая в Барнауле неподалёку от ТЦ "Район" батут взмыл в воздух. В результате две девочки трёх и четырёх лет, которых отбросило к трамвайным путям, получили тяжёлые травмы.

Следователи возбудили два уголовных дела по факту травмирования детей – по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и по статье "Халатность". При этом подозреваемую по первому делу уже отправили под домашний арест.

28 июня семьи пострадавших от падения с батута детей получили 300 и 200 тысяч рублей в качестве части компенсации от владелицы аттракциона. 300 тысяч получила семья наиболее пострадавшей девочки, сообщил amic.ru адвокат предпринимательницы Виктор Чумаков. Это первая часть от обещанной суммы для помощи пострадавшим, подчеркнул адвокат в разговоре с корреспондентом.

Недавно девочек выписали из больницы.