В Барнауле официально зарегистрировали первый батут

Батут ИП Хлудеевой, который находится в Барнауле на улице Балтийской, 16, стал первым официально зарегистрированным батутом в городе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Отдел по надзору за аттракционами инспекции гостехнадзора Алтайского края провел проверку представленных документов и сведений на батут.
"Специалисты выехали на место, осмотрели аттракцион, проверили иные требования, необходимые для получения свидетельства о государственной регистрации: наличие оригиналов журналов, обеспечивающих учет выполнения требований по эксплуатации, анемометра, размещенных перед входом на аттракцион правил пользования аттракционом для посетителей, медицинских аптечек, необходимых эвакуационных знаков и т. д", — сказано в сообщении.
Эксперты не нашли оснований для отказа в регистрации. Батут полностью соответствует требованиям регламента "О безопасности аттракциона".
Ранее сообщалось, что около 600 батутов в Алтайском крае работали без регистрации. Владельцы обязаны были зарегистрировать их до апреля 2022 года, но предприниматели не торопились с выполнением этого требования. Работа по получению регистрации началась после ЧП у ТЦ "Район".
Батут ИП Хлудеевой первым получил официальный номерной знак.
Напомним, что 30 мая в Барнауле неподалёку от ТЦ "Район" батут взмыл в воздух. В результате две девочки трёх и четырёх лет, которых отбросило к трамвайным путям, получили тяжёлые травмы.
Следователи возбудили два уголовных дела по факту травмирования детей – по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и по статье "Халатность". При этом подозреваемую по первому делу уже отправили под домашний арест.
28 июня семьи пострадавших от падения с батута детей получили 300 и 200 тысяч рублей в качестве части компенсации от владелицы аттракциона. 300 тысяч получила семья наиболее пострадавшей девочки, сообщил amic.ru адвокат предпринимательницы Виктор Чумаков. Это первая часть от обещанной суммы для помощи пострадавшим, подчеркнул адвокат в разговоре с корреспондентом.
Недавно девочек выписали из больницы.
Комментарии
А в чём такая привлекательность батутов, что родители даже зная о происшествиях, готовы и впредь отправлять на них детей?
8.07.2021 17:24
Виктор
А ВЫ и в кинотеатры не ходите? и на авто не передвигаетесь? и на самолетах не летаете?
Батут ИП Хлудеевой первым получил официальный номерной знак
Подскажите, знак нужно саморезами к бадуту прикручивать?))))
Ну открыли-то больше.Наверное всё-таки после разрешения.